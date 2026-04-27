article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Taksim Metrosu ve Füniküler Hattı Kapalı mı, Neden Kapalı, Ne Zaman Açılacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 13:23

İstanbul’daki ulaşım ağının en kritik noktalarından olan Taksim metrosu ve Kabataş füniküler hattı hakkında beklenen açıklama geldi. Binlerce vatandaşın her gün kullandığı bu hatlardaki kesinti sonrası 'Taksim metrosu kapalı mı, seferler ne zaman başlayacak?' soruları gündeme oturdu.

İşte İstanbul Valiliği kararıyla kapatılan hatlar ve ulaşım detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Taksim Metrosu ve Füniküler Hattı Kapalı mı? (27 Nisan 2026)

İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı üzerinde kısıtlamaya gidilmiştir. Metro İstanbul’dan yapılan resmi açıklamaya göre;

  • M2 Metro Hattı: Taksim istasyonu tamamen kapatılmıştır.

  • F1 Füniküler Hattı: Taksim-Kabataş arasındaki tüm seferler durdurulmuştur.

Metro Araçları Taksim’de Duracak mı?

M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler devam etmektedir; ancak araçlar Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. Bu bölgeye gitmek isteyen yolcuların alternatif durakları veya İETT hatlarını kullanması gerekmektedir.

Seferler Ne Zaman Başlayacak? Taksim Metrosu Saat Kaçta Açılacak?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada net bir saat belirtilmemiştir. Kısıtlamanın 'ikinci bir duyuruya kadar' süreceği bildirilmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın