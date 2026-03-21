Takıntılı Bir Hayran ve Doğan Efsane: Billie Jean’in İlham Veren Gerçek Hikayesi

miray soysal
miray soysal
21.03.2026 - 19:01

Bir düşün: Dünyanın en büyük yıldızlarından birisin. Herkes seni seviyor, herkes sana hayran… Ama bir gün posta kutuna gelen mektuplar işin rengini değiştiriyor. Israrlı iddialar, tehditkâr satırlar ve “O çocuk senin” diyen bir ses. İşte Michael Jackson’ın hayatında iz bırakan ve yıllar sonra efsaneye dönüşecek olan Billie Jean tam olarak böyle bir atmosferde doğdu.

Bu sadece bir pop şarkısı değil; şöhretin karanlık yüzüyle yüzleşmenin melodisi. 1982’de yayımlanan Thriller albümünün en çarpıcı parçalarından biri olan “Billie Jean”, takıntılı bir hayranın yazdığı mektuplardan ilham aldı.

Michael Jackson, turnelerde karşılaştığı ve asılsız iddialarda bulunan kadınların yarattığı baskıyı, müziğe dönüştürdü. Şarkıdaki o net ve sarsıcı sözler “The kid is not my son”  aslında bir sanatçının kendini savunma çığlığıydı.

Ve sonra o tarihi an geldi… 1983’teki Motown 25: Yesterday, Today, Forever özel programında Michael Jackson, “Billie Jean” performansıyla sahneye çıktı ve ilk kez moonwalk yaptı. O birkaç saniyelik dans figürü, pop müzik tarihini sonsuza dek değiştirdi.

“Billie Jean” bugün hâlâ dinlendiğinde tüyleri diken diken eden bir şarkıysa, bunun nedeni sadece müzikal başarısı değil. İçinde korku, şöhret, iddia, inkâr ve dimdik bir duruş var. Kısacası gerçek hayattan beslenen bir efsane.

Efsaneyi tekrar dinleyelim o zaman!

