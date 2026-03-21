Takıntılı Bir Hayran ve Doğan Efsane: Billie Jean’in İlham Veren Gerçek Hikayesi

Bir düşün: Dünyanın en büyük yıldızlarından birisin. Herkes seni seviyor, herkes sana hayran… Ama bir gün posta kutuna gelen mektuplar işin rengini değiştiriyor. Israrlı iddialar, tehditkâr satırlar ve “O çocuk senin” diyen bir ses. İşte Michael Jackson’ın hayatında iz bırakan ve yıllar sonra efsaneye dönüşecek olan Billie Jean tam olarak böyle bir atmosferde doğdu.