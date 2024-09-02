Tahammül Seviyelerini Tek Bir Tweetle Özetleyerek Tükenmişliklerini Kanıtlayan Kullanıcılar
Tahammül Seviyelerini Tek Bir Tweetle Özetleyerek Tükenmişliklerini Kanıtlayan Kullanıcılar
Twitter, tahammül seviyelerini komik bir şekilde sergileyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dolup taştı. Sabırlarının ne denli tükendiğini ve sınırlarını nasıl zorladıklarını eğlenceli örneklerle gözler önüne seren kullanıcılar, tweetleriyle yer yer hislerimize de tercüman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının, ''Tahammül seviyeniz ne durumda?'' sorusuyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer kullanıcılar da, bu soruyu bekliyormuşçasına tahammül seviyelerinin ne kadar tükendiğini örneklendirmeye başladı.
Ya kırmızısındır ya yeşil.
Bu kadar kırıcı olmaya gerek var mıydı?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Akrep olabilir mi, Başak, Koç...
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Sizin tahammül seviyeniz ne durumda? Yorumlarda bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın