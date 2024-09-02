Tahammül Seviyelerini Tek Bir Tweetle Özetleyerek Tükenmişliklerini Kanıtlayan Kullanıcılar

Twitter, tahammül seviyelerini komik bir şekilde sergileyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dolup taştı. Sabırlarının ne denli tükendiğini ve sınırlarını nasıl zorladıklarını eğlenceli örneklerle gözler önüne seren kullanıcılar, tweetleriyle yer yer hislerimize de tercüman oldu.