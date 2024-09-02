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Tahammül Seviyelerini Tek Bir Tweetle Özetleyerek Tükenmişliklerini Kanıtlayan Kullanıcılar

Tahammül Seviyelerini Tek Bir Tweetle Özetleyerek Tükenmişliklerini Kanıtlayan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 12:14

Twitter, tahammül seviyelerini komik bir şekilde sergileyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dolup taştı. Sabırlarının ne denli tükendiğini ve sınırlarını nasıl zorladıklarını eğlenceli örneklerle gözler önüne seren kullanıcılar, tweetleriyle yer yer hislerimize de tercüman oldu.

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Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının, ''Tahammül seviyeniz ne durumda?'' sorusuyla başladı.

Her şey bir Twitter (X) kullanıcısının, ''Tahammül seviyeniz ne durumda?'' sorusuyla başladı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da, bu soruyu bekliyormuşçasına tahammül seviyelerinin ne kadar tükendiğini örneklendirmeye başladı.

Diğer kullanıcılar da, bu soruyu bekliyormuşçasına tahammül seviyelerinin ne kadar tükendiğini örneklendirmeye başladı.
twitter.com

Ya kırmızısındır ya yeşil.

Ya kırmızısındır ya yeşil.
twitter.com

Bu kadar kırıcı olmaya gerek var mıydı?

Bu kadar kırıcı olmaya gerek var mıydı?
twitter.com

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Burcu Akrep olabilir mi, Başak, Koç...

Burcu Akrep olabilir mi, Başak, Koç...
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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👇
twitter.com

Sizin tahammül seviyeniz ne durumda? Yorumlarda bekliyoruz...

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