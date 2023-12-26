Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray Arasında Oynanacak Süper Kupa Maçını İzlemek Kaça Patlar?

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında karşılaşma maalesef sınırlarımızın dışında oynanıyor. Peki ya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasını yerinde izlemek ne kadar tutar?

Kaynak: Onurcan Çam