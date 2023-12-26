Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray Arasında Oynanacak Süper Kupa Maçını İzlemek Kaça Patlar?
Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray Arasında Oynanacak Süper Kupa Maçını İzlemek Kaça Patlar?
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında karşılaşma maalesef sınırlarımızın dışında oynanıyor. Peki ya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasını yerinde izlemek ne kadar tutar?
Kaynak: Onurcan Çam
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Eğer bir çılgınlık yapıp Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'ni izlemek istersek, en ucuza nasıl kapatırızın cevabını TikToker Onurcan Çam araştırmış.
29 Aralık'ta oynanacak final için gidiş-dönüş uçak bileti bakıyoruz. 28 Aralık gidiş - 31 Aralık dönüş olarak en ucuz uçak bileti 4.655 TL.
Suudi Arabistan'a giriş için e-Vize almak gerekiyor. Hızlıca internet üzerinden 4.115 TL vererek bunu aradan çıkartıyoruz.
Süper Kupa Finali'ni izleyeceğiz ama kalacak yer de lazım. 3 gece için en ucuz hostel fiyatı toplamda 1.735 TL.
Peki ya bilet fiyatları? En ucuz bileti 965 TL fakat bu biletlerden hiç kalmamış. Şu an bulunan en ucuz bilet 3.521 TL.
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Karnınızı ise Al-Baik fastfood zinciri sizi karşılayacak. Bir menü 170 TL civarında. 3 Gün için (Günlük 80 riyal) 1839 TL harcadık diyelim.
Yani Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da yerinde izlemek cebimizden yaklaşık 15.865 TL harcama yapmamız gerekiyor. Gidecek kişilere şimdiden yolunuz açık olsun diyoruz. Biz evde izlemeye devam...
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