Suudi Arabistan'da Dev Maçı Yöneten Halil Umut Meler, Hakem Komitesine Şikayet Edildi

Süper Lig'de hakemlerin durumu ortada. Her maç eleştiriliyorlar ve her maç da bize eleştirilecek bir şeyler sunabiliyorlar. O hakemlerin başında gelen isim de Halil Umut Meler... Meler, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da Al Hilal-Al Shabab maçını yönetti. Bu maçı bizim açımızdan ilginç kılan şey ise Al Hilal kulübesinde Jorge Jesus'un, Al Shabab'ta ise Vitor Pereira'nın olmasıydı.