Suudi Arabistan'da Dev Maçı Yöneten Halil Umut Meler, Hakem Komitesine Şikayet Edildi
Suudi Arabistan'da Dev Maçı Yöneten Halil Umut Meler, Hakem Komitesine Şikayet Edildi
Süper Lig'de hakemlerin durumu ortada. Her maç eleştiriliyorlar ve her maç da bize eleştirilecek bir şeyler sunabiliyorlar. O hakemlerin başında gelen isim de Halil Umut Meler... Meler, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da Al Hilal-Al Shabab maçını yönetti. Bu maçı bizim açımızdan ilginç kılan şey ise Al Hilal kulübesinde Jorge Jesus'un, Al Shabab'ta ise Vitor Pereira'nın olmasıydı.
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Suudi Arabistan'da Al Shabab ile Al Hilal'in oynadığı maçta düdük Halil Umut Meler'deydi. Meler'in yönetimi mağlup takım tarafından eleştiriler almıştı.
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Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti.
Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.
Al Shabab yönetimi de Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi. Başvuru açıklaması şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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