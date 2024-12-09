onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Suudi Arabistan'da Dev Maçı Yöneten Halil Umut Meler, Hakem Komitesine Şikayet Edildi

Suudi Arabistan'da Dev Maçı Yöneten Halil Umut Meler, Hakem Komitesine Şikayet Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.12.2024 - 14:53

Süper Lig'de hakemlerin durumu ortada. Her maç eleştiriliyorlar ve her maç da bize eleştirilecek bir şeyler sunabiliyorlar. O hakemlerin başında gelen isim de Halil Umut Meler... Meler, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da Al Hilal-Al Shabab maçını yönetti. Bu maçı bizim açımızdan ilginç kılan şey ise Al Hilal kulübesinde Jorge Jesus'un, Al Shabab'ta ise Vitor Pereira'nın olmasıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suudi Arabistan'da Al Shabab ile Al Hilal'in oynadığı maçta düdük Halil Umut Meler'deydi. Meler'in yönetimi mağlup takım tarafından eleştiriler almıştı.

Suudi Arabistan'da Al Shabab ile Al Hilal'in oynadığı maçta düdük Halil Umut Meler'deydi. Meler'in yönetimi mağlup takım tarafından eleştiriler almıştı.

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti.

Al Hilal deplasmanda Al Shabab'ı 2-1 yenmiş maçta da iki kırmızı kart çıkmıştı. Maç sonunda mağlup Al Shabab'ın teknik direktörü Pereira, Meler'i eleştirmişti.

Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Pereira maç sonunda "Halil Umut Meler'in bize gösterdiği kırmızı kart yanlıştı. Maçın tüm gidişatını değiştirdi" demişti.

Al Shabab yönetimi de Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi. Başvuru açıklaması şu şekilde:

Al Shabab yönetimi de Halil Umut Meler'i hakem komitesine şikayet etti. Şikayette Meler'in hatalarının komite tarafından doğrulandığına değinildi. Başvuru açıklaması şu şekilde:

'Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın