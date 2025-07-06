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Survivor Efecan ve Yağmur'un Görüntülenmesinden Şakir Paşa'nın Yeni İsmine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Efecan ve Yağmur'un Görüntülenmesinden Şakir Paşa'nın Yeni İsmine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.07.2025 - 00:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

6 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Survivor Efecan ve Yağmur, yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi.

1. Survivor Efecan ve Yağmur, yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi.

İkili iddiaları yalanlamış ve birbirlerini takipten çıkmışlardı. Haftalar sonra Yağmur ve Efecan yurt dışında görüntülendi.

Detaylar:

2. Pınar, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a göndermede bulundu.

2. Pınar, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a göndermede bulundu.

Yağmur'un Survivor'da kendisine söylediği sözleri hatırlatan Pınar, Yağmur'a göndermede bulundu. Ayrıca arkadaşlarına da laf soktu.

Detaylar:

3. Kısmetse Olur'un ikinci çifti evlendi.

3. Kısmetse Olur'un ikinci çifti evlendi.

Nur ve Batuhan'ın ardından Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde şampiyon olan Mert ve Buse dünyaevine girdi. Çiftin düğününe Öykü Serter de katıldı.

Detaylar:

4. Şakir Paşa Ailesi'nin minik yıldızının yeni dizisi belli oldu.

4. Şakir Paşa Ailesi'nin minik yıldızının yeni dizisi belli oldu.

Dizinin Alyoşa'sı Azra Aksu yeni sezonda da ekranlarda olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre küçük yıldızın dizisi belli oldu.

Detaylar:

5. Şakir Paşa Ailesi'nin adı ve senaristi değişti!

5. Şakir Paşa Ailesi'nin adı ve senaristi değişti!

Sina Koloğlu'nun haberine göre dizinin senaryosunu ikinci sezonda Kulüp dizisinin senaristi yazacak. Ayrıca dizinin adı da değişecek.

Detaylar:

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6. Star TV'nin çarpıntı dizisi için ünlü bir isimle görüşüldüğü iddia edildi.

6. Star TV'nin çarpıntı dizisi için ünlü bir isimle görüşüldüğü iddia edildi.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı dizide Lizge Cömert de rol alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Lizge Cömert'e partner olması için ünlü bir isimle görüşülüyor.

Detaylar:

7. Sevdiğim Sensin dizisinin başrolü belli oldu!

7. Sevdiğim Sensin dizisinin başrolü belli oldu!

Çekimleri Ağrı'da gerçekleşecek dizinin Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosu netleşiyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı dizide başrol Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aytaç Şaşmaz oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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