Survivor Efecan ve Yağmur'un Görüntülenmesinden Şakir Paşa'nın Yeni İsmine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Temmuz Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor Efecan ve Yağmur, yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişlerdi.
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2. Pınar, Efecan'la görüntülenen Yağmur'a göndermede bulundu.
3. Kısmetse Olur'un ikinci çifti evlendi.
4. Şakir Paşa Ailesi'nin minik yıldızının yeni dizisi belli oldu.
5. Şakir Paşa Ailesi'nin adı ve senaristi değişti!
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6. Star TV'nin çarpıntı dizisi için ünlü bir isimle görüşüldüğü iddia edildi.
7. Sevdiğim Sensin dizisinin başrolü belli oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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