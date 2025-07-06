Dizinin Adı Değişti: Şakir Paşa Ailesi'nin İkinci Sezonunda Senarist de Değişti!

Geçtiğimiz sezonun en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi olmuştu. NOW TV'nin sevilen dizisine önce Şakir Paşa'nın ailesi tarafından dava açıldı, RTÜK ceza verdi, iki kez çekimlerin yapıldığı konakta yangın çıktı ve ne yazık ki ikinci yangında kalp krizi geçiren set amiri hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından final yapması gündeme gelen dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezon heyecanı şimdiden başladı.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, dizide önemli bir gelişme yaşandı. İlk sezonunu aynı zamanda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan, başarılı senarist ve yazar Hande Altaylı'nın yazdığı dizinin ikinci sezon senaristi Kulüp dizisinin senaristi Rana Denizer oldu.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu