onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dizinin Adı Değişti: Şakir Paşa Ailesi'nin İkinci Sezonunda Senarist de Değişti!

Dizinin Adı Değişti: Şakir Paşa Ailesi'nin İkinci Sezonunda Senarist de Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.07.2025 - 19:42

Geçtiğimiz sezonun en olaylı dizisi Şakir Paşa Ailesi olmuştu. NOW TV'nin sevilen dizisine önce Şakir Paşa'nın ailesi tarafından dava açıldı, RTÜK ceza verdi, iki kez çekimlerin yapıldığı konakta yangın çıktı ve ne yazık ki ikinci yangında kalp krizi geçiren set amiri hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından final yapması gündeme gelen dizi, sezon finalini erkene çekti ve ikinci sezon heyecanı şimdiden başladı.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre, dizide önemli bir gelişme yaşandı. İlk sezonunu aynı zamanda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan, başarılı senarist ve yazar Hande Altaylı'nın yazdığı dizinin ikinci sezon senaristi Kulüp dizisinin senaristi Rana Denizer oldu.

Kaynak: Oda TV / Sina Koloğlu

Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hikayesi anlatılıyor.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin hikayesi anlatılıyor.

Ancak dizi başladığı günden itibaren başına öyle olaylar geldi ki artık astrolojik olarak haritalarına varana kadar bakıldı. En sonunda bir set çalışanının yangın sonucu vefat etmesi herkesi derinden sarstı.

Gelecek sezon zaman atlamasıyla ekrana gelecek dizide önemli bir değişiklik yapıldı.

Gelecek sezon zaman atlamasıyla ekrana gelecek dizide önemli bir değişiklik yapıldı.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun haberine göre dizi yeni adıyla yayınlanacak. Mucizeler ve Skandallar adıyla yayınlanacak 2. sezonda ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın da eşi olan senarist ve yazar Hande Altaylı olmayacak. Dizinin ikinci sezonunu Kulüp adlı Netflix dizisinin de senaryosunu yazan Rana Denizer yazacak. İddialara göre yapım, dizinin hak etmediği keyifsiz bir yıl geçirdiğine, inandıkları bir proje olduğuna bu nedenle devam etme kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın