Survivor'daki Cinsel Yaşamdan Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Cinsel Yaşamdan Kızılcık Şerbeti'ndeki Atatürk Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Nisan Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine çok dokunaklı bir sahne yaşandı. Cemre'yi uyutmaya çalışan Ömer ve Kıvılcım'ın Cemre'ye Atatürk'e bebekken söylenen ninniyi söyleyerek uyutmaları resmen içimizi ısıttı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine kaosa doyduk. Bir bölüme bu kadar entrika nasıl sığdırılabilir anlam veremezken, Kızılcık Şerbeti izleyicileri sosyal medyayı resmen etkileşim yağmuruna tuttu.
Kızılcık Şerbeti yine seyir zevki enfes bir bölümle ekranlara gelirken bölümün ardından yayınlanan fragman resmen çıtayı arşa çıkardı. Şerbo izleyicileri de bu fragmanı yorumsuz bırakmadı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde beklenmedik bir şey oldu ve Nursema ve Rüzgar'ın yasak ilişki yaşadığı bir sahneyle karşılaştık. Bu sahnenin Umut'un rüyası olduğunu sonradan öğrensek de o dakikalarda hop oturup hop kalktık.
Survivor tarihi boyunca izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri hiç şüphesiz yarışmacıların cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları oldu. Acun Ilıcalı bu soruya sonunda yanıt verdi.
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