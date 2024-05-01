Survivor'da Sercan'ın Bir Süredir Görünmeyen Kelinin Nedeni Ortaya Çıktı!
Survivor'da Sercan'ın Bir Süredir Görünmeyen Kelinin Nedeni Ortaya Çıktı!
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Survivor'da aylardır süren mücadelede büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.
Gerilimi yüksek geçen yarışmada neredeyse her bölüm en az bir kavgaya tanık olduk. Hatta bu sebeple diskalifiye olanlar oldu.
Karıştığı tartışmalar ve performansı bir yana, bambaşka bir konuyla dikkat çeken isimlerden biri Sercan'dı. Çünkü yarışmaya saç ektirip katılmıştı!
Ancak ektirdiği saçlarının uzamasının ardından aradan görülen keli sosyal medyada gündem olmuştu.
Eleştirilerin ardından bir süredir hiç de fena durmayan saçlarının nedeni ortaya çıktı.
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Meğer artık saçlarını Aleyna'ya toplatıyormuş. Daha önce Merve'ye toplattığı saçlarının ardından bu bir haftalık değişim izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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