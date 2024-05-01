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Survivor'da Sercan'ın Bir Süredir Görünmeyen Kelinin Nedeni Ortaya Çıktı!

Survivor'da Sercan'ın Bir Süredir Görünmeyen Kelinin Nedeni Ortaya Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
01.05.2024 - 10:29

Survivor'da saç ektirmesinin ardından görüntüsüyle dalga geçilen Sercan'ın saçları bir süredir 'tam da istediği gibi' duruyor. Daha önceleri saç ektirmesine rağmen keli görünen Sercan'daki bu değişikliğin nedeni belli oldu!

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Survivor'da aylardır süren mücadelede büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.

Survivor'da aylardır süren mücadelede büyük finale yaklaşık 1 buçuk ay kaldı.

Gerilimi yüksek geçen yarışmada neredeyse her bölüm en az bir kavgaya tanık olduk. Hatta bu sebeple diskalifiye olanlar oldu.

Gerilimi yüksek geçen yarışmada neredeyse her bölüm en az bir kavgaya tanık olduk. Hatta bu sebeple diskalifiye olanlar oldu.

Karıştığı tartışmalar ve performansı bir yana, bambaşka bir konuyla dikkat çeken isimlerden biri Sercan'dı. Çünkü yarışmaya saç ektirip katılmıştı!

Karıştığı tartışmalar ve performansı bir yana, bambaşka bir konuyla dikkat çeken isimlerden biri Sercan'dı. Çünkü yarışmaya saç ektirip katılmıştı!

Ancak ektirdiği saçlarının uzamasının ardından aradan görülen keli sosyal medyada gündem olmuştu.

Ancak ektirdiği saçlarının uzamasının ardından aradan görülen keli sosyal medyada gündem olmuştu.

Eleştirilerin ardından bir süredir hiç de fena durmayan saçlarının nedeni ortaya çıktı.

Eleştirilerin ardından bir süredir hiç de fena durmayan saçlarının nedeni ortaya çıktı.
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Meğer artık saçlarını Aleyna'ya toplatıyormuş. Daha önce Merve'ye toplattığı saçlarının ardından bu bir haftalık değişim izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

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