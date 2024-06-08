Survivor 2024: All Star Finalinin Nerede Yapılacağı Belli Oldu!
Survivor 2024: All Star Finalinin Nerede Yapılacağı Belli Oldu!
Survivor All Star'ın 2024 şampiyonunun belirlenmesine sayılı günler kaldı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre bu seneki final Dominik'te değil Türkiye'de yapılacak. Final oyunlarının nerede oynanacağı belli oldu. Detaylar içerikte!
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TV8'in reyting rekorlar kıran yarışması Survivor All Star'ın finali için heyecan her geçen gün artıyor. Finale giden yolda 6 isim belli oldu.
Atakan, Ogeday, Seda, Yunus Emre, Nefise ve Batuhan'ın aralarından biri bu senenin şampiyonu olacak.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz bölümdeki acil durum konseyinde yarışmanın yeni kurallarını açıklamıştı. Açıklanan yeni sisteme göre bugünden itibaren 3 adet dokunulmazlık oyunu oynanacak ve her gün bir kişi dokunulmazlık kolyesi alacak.
Dokunulmazlığı kazanamayan 3 kişi ise direkt eleme potasına girecek. Eleme İstanbul'daki yarı finalde yapılacak. Yarı finalin ardından 4 kişi yarışacak ve aralarından biri şampiyon olacak.
13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak Survivor All Star büyük finali bu kez Dominik değil Türkiye'de gerçekleşecek. Final oyunları binlerce seyircinin önünde canlı olarak İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde oynanacak.
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