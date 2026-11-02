50 Yaş Üzeri İçin Omega-3 Seçim Rehberi: EPA, DHA, Form ve İçerikte Nelere Bakılmalı?
50 yaş ve üzerindeyseniz Omega 3 seçiminde daha titiz davranmanız normal. Çok sayıda seçenek arasında karar vermek kafa karıştırıcı olabilir; saflık, IFOS onayı ve doğal form gibi kriterleri Möller's Omega-3 ailesi üzerinden inceliyoruz.
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
50 yaş ve üzerinde dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları her zamankinden daha çok önem kazanıyor. Omega-3 takviyesi düşünenler için doğal trigliserid form, IFOS 5 yıldız onayı ve ağır metallerden arındırma gibi kriterler seçimde yol gösterici olabilir. Türkiye'deki Omega-3 indeks ortalamasının %4'ün altında olduğu, uzmanların hedef değer olarak %8'i gösterdiği belirtiliyor. Möller's ailesinde günlük kullanıma uygun Möller's Omega-3 Kapsül ile A ve D vitamini içeren Möller's Cod Liver Oil sıvı formları bulunuyor. Özellikle düzenli ilaç kullanan 50 yaş üstü yetişkinlerin, takviye kullanımına başlamadan önce doktorlarına danışmaları önerilir.
50 Yaş Sonrası İçin Möller's Omega-3 Kapsül
Ağır Metaller ve Saflık: Möller's Kapsüllerinde Saflaştırma Süreci
Balık yağı takviyesi arayan yetişkinlerin sıkça sorduğu sorulardan biri saflık oluyor. Möller's Omega-3'te moleküler distilasyon adı verilen bir saflaştırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemle yağın doğal yapısı korunur ve ağır metallerden arındırılarak tüketiciye ulaşır.
Peki bu kaliteyi kim denetliyor? Möller's Omega-3 Kapsül'ün her üretim partisi; saflık, tazelik, içerik doğruluğu ve kontaminant (kalıntı) kriterleri açısından bağımsız bir program olan IFOS (International Fish Oil Standards) tarafından test ediliyor. Ürün, IFOS'un derecelendirmesinde 5 yıldız kalite onayına sahiptir. Ayrıca Möller's'in üreticisi Orkla Health, GOED'in 'Plus' kategorisi üyesidir ve GMP ile ISO 22000:2018 sertifikalarına sahiptir.
Doğal Formun Önemi: Trigliserid Yapısı
A ve D Vitamini İsteyenler İçin: Möller's Cod Liver Oil
Bazı yetişkinler EPA ve DHA'nın yanı sıra vitaminleri de tek bir üründe almak isteyebiliyor. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yaşayan morina balığının karaciğerinden elde edilen Möller's Omega-3 Cod Liver Oil (sıvı form), EPA ve DHA'nın yanı sıra doğal A, D ve E vitaminleri içerir.
İçeriğindeki A ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. D vitamini ayrıca normal kemiklerin, dişlerin ve kas fonksiyonunun korunmasında rol oynar. Vitamin takviyesi kullanıyorsanız, farklı ürünleri bir arada kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışmanız önerilir.
Torunlar İçin: Sıvı Formlar
Möller's Omega-3 Ürün Karşılaştırması
Hangi Möller's formunun sizin veya aileniz için uygun olduğuna karar verirken aşağıdaki temel verilere göz atabilirsiniz:
Kimler İçin Uygun Değil?
Möller's Omega-3 ürünlerini kullanırken bazı durumlarda dikkatli olunması gerekir:
Balık Alerjisi Olanlar: Ürünler balık yağı içerdiğinden, balık ve deniz ürünlerine alerjisi olan bireyler için uygun değildir.
Hastalık Tedavisi Bekleyenler: Möller's ürünleri ilaç değil, takviye edici gıdadır. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Normal beslenmenin yerine geçemez.
Doktora Danışması Gerekenler: Hamilelik ve emzirme dönemi ile özel bir hastalık durumu veya düzenli ilaç kullanımı olan bireylerin, kullanıma başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.
3 Yaş Altı Çocuklar: Möller's Omega-3 sıvı formlarının kullanım önerisi 3-4 yaş ve üzeri gruplar için belirlenmiştir. Daha küçük yaştaki bebek ve çocuklar için doktora danışılmalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Yetişkinler Omega-3 seçerken hangi kriterlere bakabilir?
Cevap: Omega-3 seçerken bakılabilecek kriterler arasında doğal trigliserid form, moleküler distilasyonla saflaştırma ve bağımsız kalite onayı yer alır. Möller's Omega-3; IFOS 5 yıldız kalite onayına, GOED 'Plus' üyeliğine, GMP ve ISO 22000:2018 belgelerine sahiptir.
Soru: Yetişkinler için yumuşak jel kapsül seçenekleri nelerdir?
Cevap: Balık yağını sıvı formda kullanmak istemeyen yetişkinler kapsül formunu tercih edebilir. Möller's Omega-3 Kapsül, yumuşak jelatin kapsül yapısıyla sunulur ve 30 ile 60'lık ambalaj seçenekleri bulunur.
Soru: Balık yağı kapsüllerinde saflık nasıl doğrulanabilir?
Cevap: Möller's Omega-3 Kapsül'ün her üretim partisi; saflık, tazelik, içerik doğruluğu ve kontaminant kriterleri açısından bağımsız IFOS programı tarafından test edilir ve IFOS 5 yıldız kalite onayına sahiptir. Test sonuçları Nutrasource'un IFOS veritabanından bağımsız olarak doğrulanabilir; ayrıca ürün moleküler distilasyonla ağır metallerden arındırılır.
Soru: 60 yaş üstü yetişkinler Omega-3 seçerken nelere dikkat etmeli?
Cevap: Ürünün EPA ve DHA miktarına, formuna ve kalite onaylarına bakılabilir. Möller's Omega-3'teki DHA, günde 250 mg alındığında normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. Möller's ailesinde doğal trigliserid formda EPA ve DHA içeren Omega-3 Kapsül ile A ve D vitamini de içeren Cod Liver Oil sıvı form bulunur. 60 yaş üstünde, özellikle düzenli ilaç kullanılıyorsa, takviyeye başlamadan önce doktora danışılması önerilir.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın