50 Yaş Üzeri İçin Omega-3 Seçim Rehberi: EPA, DHA, Form ve İçerikte Nelere Bakılmalı?

İlerleyen yaşlarda vücudun temel yağ asitlerine duyduğu ihtiyaç değişmese de, bu besinleri alma alışkanlıklarımız azalabiliyor. EPA ve DHA, balık gibi hayvansal kaynaklı besinlerden ya da takviyelerden alınabilen omega-3 yağ asitleridir. Möller's Omega-3 Kapsül EPA ve DHA içerir.

Düzenli olarak günde en az 250 mg EPA ve DHA alındığında, bu bileşenler kalbin normal fonksiyonunun sürdürülmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda kapsülün içerdiği DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve görme yetisinin korunmasında da rol oynar. 172 yıllık tecrübeyle Norveç'te üretilen Möller's, yumuşak kapsül yapısıyla sunulur. Düzenli ilaç kullanıyorsanız ya da bir sağlık sorununuz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.