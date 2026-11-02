İstanbul'da Elektrik Kesintisi: BEDAŞ Duyurdu, Bazı İlçelerde 8 Saat Elektrik Verilemeyecek

BEDAŞ'ın 'Planlı Bakım Çalışma Programı' kapsamında yayımladığı bilgilere göre çalışmalar 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kesintilerin büyük bölümü sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Fatih'in Alemdar Mahallesi'nde ise çalışma 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Bazı bölgelerde kesintiler çok daha kısa sürecek. Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışma 13.00-15.00 arasında planlanırken, Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 00.00-03.00, Bağcılar'da ise 00.30-03.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Çalışmalar 'Yatırım Programı Çalışması' ve 'Bakım Programı Çalışması' olarak iki başlık altında yürütülecek. Hangi mahallede ne zaman kesinti yaşanacağını öğrenmek isteyenler BEDAŞ'ın internet sitesinden (bedas.com.tr) sorgulama yapabilir, 186 numaralı hattı arayabilir veya @BEDASdestek hesabını takip edebilir.

Telefonunuzu ve powerbank'inizi önceden şarj etmeyi, buzdolabı ve asansör gibi cihazların kesinti süresince kullanılamayacağını göz önünde bulundurmayı unutmayın.