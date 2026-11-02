article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Elektrik Kesintisi: BEDAŞ Duyurdu, Bazı İlçelerde 8 Saat Elektrik Verilemeyecek

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: BEDAŞ Duyurdu, Bazı İlçelerde 8 Saat Elektrik Verilemeyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 10:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'da yaşayanları planlı kesinti konusunda uyardı. Açıklanan programa göre 2 Kasım Pazartesi günü Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede bakım ve yatırım çalışmaları yapılacak; bazı bölgelerde elektrik 8 saat boyunca verilemeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BEDAŞ planlı bakım programını açıkladı

BEDAŞ planlı bakım programını açıkladı

BEDAŞ'ın 'Planlı Bakım Çalışma Programı' kapsamında yayımladığı bilgilere göre çalışmalar 2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kesintilerin büyük bölümü sabah 09.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Fatih'in Alemdar Mahallesi'nde ise çalışma 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Bazı bölgelerde kesintiler çok daha kısa sürecek. Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çalışma 13.00-15.00 arasında planlanırken, Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'nde 00.00-03.00, Bağcılar'da ise 00.30-03.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Çalışmalar 'Yatırım Programı Çalışması' ve 'Bakım Programı Çalışması' olarak iki başlık altında yürütülecek. Hangi mahallede ne zaman kesinti yaşanacağını öğrenmek isteyenler BEDAŞ'ın internet sitesinden (bedas.com.tr) sorgulama yapabilir, 186 numaralı hattı arayabilir veya @BEDASdestek hesabını takip edebilir.

Telefonunuzu ve powerbank'inizi önceden şarj etmeyi, buzdolabı ve asansör gibi cihazların kesinti süresince kullanılamayacağını göz önünde bulundurmayı unutmayın.

İşte o ilçeler

İşte o ilçeler

Arnavutköy: İmrahor Mahallesi (10.00-17.00)

Bağcılar: Fevzi Çakmak ve Sancaktepe mahalleleri (00.30-03.30)

Bahçelievler: Şirinevler Mahallesi (09.00-17.00)

Bakırköy: Yeşilköy ve Yenimahalle mahalleleri (09.00-17.00)

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi (00.00-03.00)

Beşiktaş: Cihannüma, Sinanpaşa ve Abbasağa mahalleleri (09.00-17.00)

Beylikdüzü: Cumhuriyet Mahallesi (13.00-15.00)

Beyoğlu: Asmalı Mescit, Cihangir, Evliya Çelebi, Kamer Hatun, Çukur ve Şehit Muhtar mahalleleri (09.00-17.00)

Çatalca: Çakıl Mahallesi (09.00-17.00)

Eyüpsultan: Göktürk Merkez ve Mimar Sinan mahalleleri (09.00-17.00)

Fatih: Alemdar Mahallesi (10.00-18.00)

Gaziosmanpaşa: Merkez, Sarıgöl ve Yenidoğan mahalleleri (09.00-17.00)

Sarıyer: Ayazağa Mahallesi (09.00-17.00)

Zeytinburnu: Sümer Mahallesi (09.00-17.00)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın