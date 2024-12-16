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Galatasaray , Trabzonspor
Süper Lig'de Lider Galatasaray Evinde Trabzonspor'u 4-3'lük Skorla Geçti!

Süper Lig'de Lider Galatasaray Evinde Trabzonspor'u 4-3'lük Skorla Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 23:04

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 16. haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3'le geçti. Ev sahibi, büyük heyecana sahne olan mücadelen galibiyetle ayrılmasını bildi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1'le geçtiği haftada hata yapmadı.

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Süper Lig'de 2024 yılının son derbisinde kazanan Galatasaray oldu.

Süper Lig'de 2024 yılının son derbisinde kazanan Galatasaray oldu.

16. haftada Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı.

16. haftada Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşma, 4-3'lük skorla ev sahibi lehine sonuçlandı.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşma, 4-3'lük skorla ev sahibi lehine sonuçlandı.

Trabzonspor'un gollerini eski Fenerbahçeli Ozan Tufan (2) ve Banza kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini eski Fenerbahçeli Ozan Tufan (2) ve Banza kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise Mertens, Yunus ve Batshuayi ve 90+8'de bitime üç dakika kala Ali Şahin'den (KK) geldi.

Ev sahibi ekibin golleri ise Mertens, Yunus ve Batshuayi ve 90+8'de bitime üç dakika kala Ali Şahin'den (KK) geldi.
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Maçın hakemi Kadir Sağlam, kararlarıyla mücadelenin en çok konuşulan ismi oldu.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, kararlarıyla mücadelenin en çok konuşulan ismi oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün galibiyet paylaşımı 👇

Sarı-kırmızılı kulübün galibiyet paylaşımı 👇
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Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

Süper Lig'de güncel puan durumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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