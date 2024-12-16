Süper Lig'de Lider Galatasaray Evinde Trabzonspor'u 4-3'lük Skorla Geçti!
Süper Lig'de Lider Galatasaray Evinde Trabzonspor'u 4-3'lük Skorla Geçti!
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 16. haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3'le geçti. Ev sahibi, büyük heyecana sahne olan mücadelen galibiyetle ayrılmasını bildi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-1'le geçtiği haftada hata yapmadı.
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Süper Lig'de 2024 yılının son derbisinde kazanan Galatasaray oldu.
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16. haftada Trabzonspor'u konuk eden lider Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı.
Yüksek tempoda oynanan karşılaşma, 4-3'lük skorla ev sahibi lehine sonuçlandı.
Trabzonspor'un gollerini eski Fenerbahçeli Ozan Tufan (2) ve Banza kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri ise Mertens, Yunus ve Batshuayi ve 90+8'de bitime üç dakika kala Ali Şahin'den (KK) geldi.
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Maçın hakemi Kadir Sağlam, kararlarıyla mücadelenin en çok konuşulan ismi oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün galibiyet paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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