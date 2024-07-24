Sular Seller Gibi Ezberlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!
Sular Seller Gibi Ezberlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!
Ezberinde pek çok şarkı vardır ama testin sonundaki şarkıyı sular seller gibi ezberlemen gerekecek! Ezber yeteneğine güveniyorsan soruları çöz ve şarkının hangisi olduğunu öğren!
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Bir partiye davet edildin ama tanımadığın birçok kişi var. Ne yaparsın?
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Bir yolculuğa çıkıyorsun. Yolda hangi tür müzik dinlersin?
En sevdiğin film türü nedir diye sorsak?
Şu sıralar hayatından memnun musun?
Bir arkadaşının doğum günü için şarkı seçmen gerekiyor. Hangi tür şarkıyı seçersin?
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