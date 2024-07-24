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Sular Seller Gibi Ezberlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Sular Seller Gibi Ezberlemen Gereken O Şarkıyı Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 22:33

Ezberinde pek çok şarkı vardır ama testin sonundaki şarkıyı sular seller gibi ezberlemen gerekecek! Ezber yeteneğine güveniyorsan soruları çöz ve şarkının hangisi olduğunu öğren!

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