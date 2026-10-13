Sudan Sonra En Sağlıklı İçecek: Ölüm Riskini Bile Düşürüyor!
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Sabah saatlerinden gece yatana kadar birçok gıda tüketiyoruz. Tabii içecekler de cabası. Su, kahve, çay, soğuk içecekler, maden suyu, bitki çayı... Gün içinde içtiğimiz her içeceğin etkisi ise aynı değil. Peki sudan sonra en sağlıklı seçenek hangisi?
Beslenme uzmanlarından oluşan bir panel, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada içecekleri kalori, besin değeri ve sağlığa etkilerine göre 6 basamağa ayırdı. Sudan hemen sonra gelen içecek ise pek çoğumuzun her gün içtiği çay oldu!
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1. Su
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2. Şekersiz çay ve kahve
3. Az yağlı süt ve soya içeceği
4. Kalorisiz tatlandırıcılı içecekler
5. Meyve suyu, tam yağlı süt ve spor içecekleri
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6. Şekerli içecekler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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