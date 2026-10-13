article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sudan Sonra En Sağlıklı İçecek: Ölüm Riskini Bile Düşürüyor!

Sudan Sonra En Sağlıklı İçecek: Ölüm Riskini Bile Düşürüyor!

kahve
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 10:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabah saatlerinden gece yatana kadar birçok gıda tüketiyoruz. Tabii içecekler de cabası. Su, kahve, çay, soğuk içecekler, maden suyu, bitki çayı... Gün içinde içtiğimiz her içeceğin etkisi ise aynı değil. Peki sudan sonra en sağlıklı seçenek hangisi?

Beslenme uzmanlarından oluşan bir panel, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada içecekleri kalori, besin değeri ve sağlığa etkilerine göre 6 basamağa ayırdı. Sudan hemen sonra gelen içecek ise pek çoğumuzun her gün içtiği çay oldu!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Su

1. Su

'En sağlıklı içecekler' listesinin tartışmasız birincisi su. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan, kalorisi olmayan ve susuzluğu gidermenin en iyi yolu olan içecek.

Panelin önerisine göre gün içinde içtiğimiz sıvının en az yarısı sudan oluşmalı. Susuzluğunuzu diğer içeceklerle gidermeye çalışmak ise pek de sağlıklı bir seçenek değil.

2. Şekersiz çay ve kahve

2. Şekersiz çay ve kahve

Sudan hemen sonra şekersiz çay ve kahve geliyor. Şeker ve krema eklenmediğinde kalorisiz olan bu içecekler, antioksidan ve flavonoid bakımından zengin.

Panel çayın içinde özellikle yeşil çayı öne çıkarıyor. Japonya'da 40 bin 530 yetişkinin 11 yıl boyunca izlendiği Ohsaki çalışmasında, günde 5 fincan ve üzeri yeşil çay içenlerde herhangi bir nedenle ölüm riskinin, günde bir fincandan az içenlere göre yüzde 16 daha düşük olduğu görüldü. Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskindeki düşüş ise yüzde 26'ya ulaştı.

Kahvenin de tip 2 diyabete karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor. Ancak şurup, krema ve şanti eklenmiş kahveler bu basamaktan çıkıp en alt sıralara iniyor.

3. Az yağlı süt ve soya içeceği

3. Az yağlı süt ve soya içeceği

Süt, özellikle çocuklar için önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı. Süt içmeyenler için kalsiyumla zenginleştirilmiş soya içeceği iyi bir alternatif.

Panel yağsız ya da az yağlı sütü öneriyor. Yine de kalori içerdiği için yetişkinlerde günde bir-iki bardak yeterli görülüyor.

4. Kalorisiz tatlandırıcılı içecekler

4. Kalorisiz tatlandırıcılı içecekler

Diyet gazlı içecekler, şekerli versiyonlarına göre çok daha az kalori içerdiği için daha iyi bir seçenek.

Ancak su yerine geçen zararsız bir alternatif sayılmıyorlar. Panel bu içeceklerin ara sıra tüketilmesini, şekerli içecekleri bırakmaya çalışanlar için ise geçici bir destek olarak görülmesini öneriyor.

5. Meyve suyu, tam yağlı süt ve spor içecekleri

5. Meyve suyu, tam yağlı süt ve spor içecekleri

Bu basamakta kalorisi yüksek ama bazı besinler de içeren içecekler var. Yüzde 100 meyve suyu meyvenin besinlerinin çoğunu taşıyor; ancak lif içermediği ve şekeri yoğun olduğu için günde küçük bir bardak (yaklaşık 120 ml) ile sınırlanması öneriliyor.

Tam yağlı süt daha fazla doymuş yağ içeriyor. Spor içecekleri ise yalnızca bir saatten uzun süre yoğun egzersiz yapanlar için gerekli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Şekerli içecekler

6. Şekerli içecekler

Listenin en altında şekerli gazlı içecekler, hazır meyveli içecekler ve limonatalar var. Bu içecekler çok fazla kalori verip neredeyse hiç besin sağlamıyor.

Düzenli tüketimleri kilo alımı ve tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendiriliyor. Şuruplu aromalı kahveler ve bazı enerji içecekleri de bu grupta yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın