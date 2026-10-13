Sudan Sonra En Sağlıklı İçecek: Ölüm Riskini Bile Düşürüyor!

Sabah saatlerinden gece yatana kadar birçok gıda tüketiyoruz. Tabii içecekler de cabası. Su, kahve, çay, soğuk içecekler, maden suyu, bitki çayı... Gün içinde içtiğimiz her içeceğin etkisi ise aynı değil. Peki sudan sonra en sağlıklı seçenek hangisi?

Beslenme uzmanlarından oluşan bir panel, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada içecekleri kalori, besin değeri ve sağlığa etkilerine göre 6 basamağa ayırdı. Sudan hemen sonra gelen içecek ise pek çoğumuzun her gün içtiği çay oldu!

Kaynak