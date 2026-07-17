Su Borusu Döşeyen İşçiler 600 Kilo Altın Buldu!
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Kaynak: https://www.egealternatif.com/haber/t...
İspanya'nın Tomares kasabasında sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını sarsan tarihi bir keşfe dönüştü. Su borusu döşemek için yeri kazan işçiler, toprak altında özenle saklanmış, Roma dönemine ait 600 kilogram ağırlığında devasa bir hazine buldu.
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İspanya’nın güneyindeki Sevilla kentine bağlı Tomares kasabası, arkeoloji tarihinin en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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