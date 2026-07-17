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Su Borusu Döşeyen İşçiler 600 Kilo Altın Buldu!

Su Borusu Döşeyen İşçiler 600 Kilo Altın Buldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2026 - 08:20
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İspanya'nın Tomares kasabasında sıradan bir altyapı çalışması, arkeoloji dünyasını sarsan tarihi bir keşfe dönüştü. Su borusu döşemek için yeri kazan işçiler, toprak altında özenle saklanmış, Roma dönemine ait 600 kilogram ağırlığında devasa bir hazine buldu.

Kaynak: https://www.egealternatif.com/haber/t...
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İspanya’nın güneyindeki Sevilla kentine bağlı Tomares kasabası, arkeoloji tarihinin en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu.

İspanya’nın güneyindeki Sevilla kentine bağlı Tomares kasabası, arkeoloji tarihinin en büyük sürprizlerinden birine sahne oldu.

El Olivar del Zaudín Parkı'nda su borusu hattı yenileme çalışması yapan belediye işçileri, yerin sadece bir metre altında Roma İmparatorluğu'na ait devasa bir sikke koleksiyonu ile karşılaştı. İş makinesinin kepçesinin sert bir cisme çarpmasıyla durdurulan çalışmalar, yan yana dizilmiş 19 adet dev kil testiyi yani amforayı ortaya çıkardı. Kazı sırasında on amfora kepçe darbesiyle kısmen hasar görse de, içlerinden dökülen binlerce antik paranın ışıltısı bu tesadüfi keşfin büyüklüğünü anında gözler önüne serdi.

Olay yerine hızla intikal eden Sevilla Arkeoloji Müzesi yetkilileri, alanı derhal koruma altına alarak geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Müze Müdürü Ana Navarro'nun verdiği bilgilere göre, bronz üzerine gümüş sıvanarak üretilmiş bu paha biçilemez sikkeler, milattan sonra 290 ile 310 yılları arasına, Roma İmparatorları I. Konstantin ve Galerius dönemine ait. Uzmanları en çok şaşırtan detay ise, toplam ağırlığı 600 kilogramı bulan yaklaşık 50 bin madeni paranın üzerinde en ufak bir kullanım veya aşınma izi dahi bulunmaması oldu. Bu kusursuz durum, sikkelerin darphaneden çıktıktan sonra halk arasına hiç karışmadığını, doğrudan büyük bir işlem için depolandığını kanıtlıyor.

Normal şartlarda zeytinyağı veya şarap taşımak için üretilen bu antik testilerin, özel olarak hazırlanmış tuğla ve harç kaplı gizli bir zemin bölmesinde adeta bir banka kasası gibi kullanıldığı anlaşıldı. Tarihçiler, bu devasa servetin Roma askerlerinin maaşlarını ödemek veya toplanan eyalet vergilerini imparatorluk merkezine aktarmak için biriktirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bölgede yaşanan ani bir tehlike, isyan veya askeri bir tehdit nedeniyle aceleyle toprağa gömüldüğü düşünülen bu tarihi mirasın sırrı şimdi laboratuvarlarda çözülüyor. Binlerce yıllık uykusundan uyanan sikkeler, günümüzde Sevilla Arkeoloji Müzesi'nin titiz temizlik, restorasyon ve kataloglama süreçlerinden geçerek tarihin karanlıkta kalmış sayfalarını aydınlatmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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