“Büyük Depremi Yakın Zamanda Bekliyoruz”: Naci Görür'den Çanakkale Depremi Sonrası Marmara Depremi Uyarısı
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Çanakkale açıklarında dün gece saatlerinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sarsıntının bölgedeki fayları gerdiğini belirterek, beklenen büyük yıkıcı deprem için doğrudan Marmara'nın kuzey kolunu işaret etti.
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Konuya ilişkin en çarpıcı açıklama, yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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