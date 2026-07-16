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“Büyük Depremi Yakın Zamanda Bekliyoruz”: Naci Görür'den Çanakkale Depremi Sonrası Marmara Depremi Uyarısı

“Büyük Depremi Yakın Zamanda Bekliyoruz”: Naci Görür'den Çanakkale Depremi Sonrası Marmara Depremi Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.07.2026 - 12:47
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Çanakkale açıklarında dün gece saatlerinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu sarsıntının bölgedeki fayları gerdiğini belirterek, beklenen büyük yıkıcı deprem için doğrudan Marmara'nın kuzey kolunu işaret etti.

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Konuya ilişkin en çarpıcı açıklama, yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Konuya ilişkin en çarpıcı açıklama, yer bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Sosyal medya üzerinden halkı bilgilendiren Görür, sarsıntının Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleşen sığ bir hareketlenme olduğuna dikkat çekti. Bu hattın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda yer aldığını hatırlatan deneyimli uzman, yaşanan bu küçük çaplı depremin aslında tüm Marmara Bölgesi'nin giderek daha fazla gerildiğinin net bir kanıtı olduğunu vurguladı. Görür, asıl büyük tehlikenin bu hatta değil, fayın kuzey kolunda olduğunu belirterek, beklenen büyük depremin kısa bir süre içerisinde bu bölgede yaşanacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Görür'ün dikkat çektiği kuzey kol, İzmit Körfezi'nden ayrılarak doğrudan Marmara Denizi'nin altından geçiyor ve İstanbul kıyılarına, özellikle de Adalar açıklarına son derece yakın bir rota izliyor. Tekirdağ üzerinden Saros Körfezi'ne, oradan da Ege Denizi'ne uzanan bu aktif fay hattı, olası bir büyük Marmara depremi senaryosunun tam kalbinde yer alıyor. Hızı ve sismik potansiyeli oldukça yüksek olan bu hat, bölgedeki yeraltı hareketliliğinin de ana kaynağı konumunda bulunuyor.

Bu kritik fay hattı tamamen deniz tabanından ilerlediği için doğrudan herhangi bir ilçenin tam altından geçmiyor. Ancak bu durum tehlikenin boyutunu azaltmıyor. Fayın İstanbul'un güney sahillerine ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan diğer yerleşim yerlerine olan aşırı yakınlığı, riski en üst düzeye çıkarıyor. 

Marmara kuzey kolunun güzergâhı boyunca sıralanan ilçeler ve olası bir depremde en çok etkilenecek yerler şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul (Anadolu Yakası): Adalar (fay hattı doğrudan Adalar’ın güneyinden geçer), Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy sahilleri.

İstanbul (Avrupa Yakası): Fatih (Tarihi Yarımada), Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri sahilleri.

Kocaeli: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze (Körfez çıkışı).

Tekirdağ: Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa (Merkez) ve Şarköy açıkları.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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