Evlerini Kayaların İçine Oymuşlar, Doğal Klimalı Yerde Yaşamışlar!
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Kuzey Amerika’nın güneybatısında, Colorado’nun uçsuz bucaksız düzlüklerinde, insanlık tarihinin en büyüleyici ve gizemli mimari harikalarından biri yükseliyor: Mesa Verde.
İspanyolca 'Yeşil Masa' anlamına gelen bu devasa kanyon bölgesi, yaklaşık 1400 yıl önce bu topraklara kök salan ve buraları terk edene kadar benzersiz bir medeniyet kuran Ancestral Puebloan (Ata Pueblo) halkının eviydi. Onlar, doğayla savaşmak yerine onun kıvrımlarına sığınmayı tercih ettiler. Bugün bu bölge, insanın doğaya uyum sağlamasının en büyük örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Mesa Verde, yaklaşık 700 yıl boyunca Ancestral Puebloan halkına ev sahipliği yaptı.
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Kışın dondurucu rüzgardan, yazın kavurucu sıcaktan koruyor.
Taş evlerin inşası, iğneyle kuyu kazmaya benziyor.
Peki bu yapının bir benzerinin, Anadolu'nun göbeğindeki Karaman'da da olduğunu biliyor muydunuz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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