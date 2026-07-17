Evlerini Kayaların İçine Oymuşlar, Doğal Klimalı Yerde Yaşamışlar!

Bölgeye ilk yerleşen gruplar aslında yüzyıllar boyunca kanyonun üzerindeki düzlüklerde, 'pithouse' adı verilen yarı yarıya toprağa gömülü dairesel ahşap ve çamur evlerde yaşadılar. Ancak MS 1150 ile 1200 yılları arasında, henüz tam olarak çözülememiş nedenlerle, radikal bir karar aldılar. Yaşam alanlarını kanyonun üst düzlüğünden, sarp uçurumların derinliklerinde saklı doğal kaya oyuklarına taşıdılar. Bu devasa taşınma hareketi, sadece bir yerleşim değişikliği değil; mimarlık, mühendislik ve toplumsal organizasyon alanında gerçek bir devrimin başlangıcı oldu.

Mesa Verde’nin en çarpıcı özelliği, MS 1200’lü yıllarda inşa edilmeye başlanan ve adeta kanyon duvarlarının içine oyulmuş gibi duran kaya konutlarıdır. Yerli halk, düzlüklerde tarım yaparak geçindikten sonra, savunma ve iklimsel avantajlar nedeniyle yaşam alanlarını derin kanyonların sarp yamaçlarında bulunan devasa kumtaşı oyuklarına (alcove) taşıdı.