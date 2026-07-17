Oğuzhan Uğur Kimdir, Kaç Yaşında? Oğuzhan Uğur Kimdir Neden Gözaltına Alındı?

Üniversite yıllarında yönetmen Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaparak kariyer hayatına adım attı.

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. Müzik kariyerine ise 2012 yılında yayımladığı Çok Şükür albümüyle adım attı. Ardından birçok single çalışmasına imza atan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla adlı şarkısının klibini yönetti. Daha sonra ikili Mağlubiyet isimli şarkıda düet yaptı.

Oğuzhan Uğur, dijital yayıncılık kariyerine 2017 yılında Budabi TV'de başladı. Burada hazırladığı programların ardından 12 Ağustos 2017'de kurduğu BaBaLa TV çatısı altında içerik üretmeye devam etti.

BaBaLa TV'de RÖNT, Mevzular, P!NÇ, Taş-Aşk ve özellikle siyasetçileri vatandaşlarla bir araya getiren Mevzular: Açık Mikrofon programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2022 yılında başlayan Mevzular: Açık Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen dijital tartışma programlarından biri haline geldi.

İlk olarak BaBaLa TV YouTube kanalında yayınlanan Açık Mikrofon, 2023 yılından itibaren GAİN platformunda izleyiciyle buluşmaya devam etti.