Oğuzhan Uğur Kimdir, Kaç Yaşında? Oğuzhan Uğur Kimdir Neden Gözaltına Alındı?
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Müzikten dijital yayıncılığa, sinemadan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar birçok alanda adından söz ettiren BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı. Uğur'un gözaltına alınma nedeni merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oğuzhan Uğur neler yaptı? Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı?
İşte detaylar.
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Oğuzhan Uğur Kimdir?
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Oğuzhan Uğur Neden Gözaltına Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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