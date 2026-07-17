article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Oğuzhan Uğur Kimdir, Kaç Yaşında? Oğuzhan Uğur Kimdir Neden Gözaltına Alındı?

Oğuzhan Uğur Kimdir, Kaç Yaşında? Oğuzhan Uğur Kimdir Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir Oğuzhan Uğur
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 08:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzikten dijital yayıncılığa, sinemadan sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar birçok alanda adından söz ettiren BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, gözaltına alındı. Uğur'un gözaltına alınma nedeni merak konusu oldu. Peki Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oğuzhan Uğur neler yaptı? Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuzhan Uğur Kimdir?

Oğuzhan Uğur Kimdir?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Emekli asker Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğudur. 

Eğitim hayatına Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde başlayan Uğur, öğrenimine Bahçelievler Deneme Lisesi'nde devam etti. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden mezun oldu. 

Oğuzhan Uğur Kaç Yaşında?

29 Ocak 1984 doğumlu olan Oğuzhan Uğur, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

Oğuzhan Uğur Aslen Nereli?

Oğuzhan Uğur Ankara doğumludur ve Ankaralıdır. Kamuoyuna yansıyan güvenilir biyografilerde farklı bir memleket bilgisi ise yer almamaktadır.

Oğuzhan Uğur'un Kariyer Hayatı

Oğuzhan Uğur'un Kariyer Hayatı

Üniversite yıllarında yönetmen Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaparak kariyer hayatına adım attı.

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendi. Müzik kariyerine ise 2012 yılında yayımladığı Çok Şükür albümüyle adım attı. Ardından birçok single çalışmasına imza atan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla adlı şarkısının klibini yönetti. Daha sonra ikili Mağlubiyet isimli şarkıda düet yaptı.

Oğuzhan Uğur, dijital yayıncılık kariyerine 2017 yılında Budabi TV'de başladı. Burada hazırladığı programların ardından 12 Ağustos 2017'de kurduğu BaBaLa TV çatısı altında içerik üretmeye devam etti.

BaBaLa TV'de RÖNT, Mevzular, P!NÇ, Taş-Aşk ve özellikle siyasetçileri vatandaşlarla bir araya getiren Mevzular: Açık Mikrofon programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2022 yılında başlayan Mevzular: Açık Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen dijital tartışma programlarından biri haline geldi. 

İlk olarak BaBaLa TV YouTube kanalında yayınlanan Açık Mikrofon, 2023 yılından itibaren GAİN platformunda izleyiciyle buluşmaya devam etti.

Oğuzhan Uğur Sosyal Medya Hesapları

Oğuzhan Uğur Sosyal Medya Hesapları

Oğuzhan Uğur'un Şarkıları

Oğuzhan Uğur'un Şarkıları

Müzik kariyerine 2012 yılında adım atan Uğur, Çok Şükür albümünün ardından birçok tekliye de imza attı. Albüm

  • Çok Şükür (2012)

Single'lar

  • Terbiyesizim (2012)

  • Panpa (2012)

  • Birinci Vazife (2013)

  • İstemiyorum (2013)

  • Sağ Salim (2014)

  • Bal Prensesi (2014)

  • Dengi Dengine (feat. Ege Çubukçu) (2014)

  • Biyolojik Unsur (2015)

  • Mağlubiyet (2016)

  • Madım mı? (2016)

  • Kıskanç (2016)

  • Bana Bunu Yapma (2017)

  • Tarihi Çevir (2017)

Oğuzhan Uğur Neden Gözaltına Alındı?

Oğuzhan Uğur Neden Gözaltına Alındı?

Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz 2026 tarihinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Uğur'un gözaltı gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Bazı basın yayın organlarında gözaltı işleminin belirli bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği öne sürülse de, bu iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı. Konuyla ilgili soruşturma sürerken gözaltının gerekçesine ilişkin yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

Güncel bilgiler haberimizde yerini alacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın