Muhsin Yazıcıoğlu İçin 'Ortadan Kaldırın' Talimatı Verilmiş: Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Şok FETÖ İzi!
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Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazası, dosyaya giren çarpıcı FETÖ delilleriyle bambaşka bir boyuta taşındı. 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Adil Öksüz ve şüpheli savaş uçağı pilotlarının başrolde olduğu olaylar zinciri; radar kayıtları, gizli haberleşme mesajları ve 'ortadan kaldırın' talimatını ifşa eden itirafçı beyanlarıyla gün yüzüne çıkıyor.
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü hakkında yıllar sonra yeni detaylar ortaya çıktı.
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Örgüte katılma teklifini reddeden Muhsin Yazıcıoğlu için FETÖ’den ‘Ortadan Kaldırın’ talimatı!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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