Muhsin Yazıcıoğlu İçin 'Ortadan Kaldırın' Talimatı Verilmiş: Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Şok FETÖ İzi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının hareketliliği mercek altına alındı. Olay esnasında bölgede Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan iki F-16 ile Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 savaş uçağının bulunduğu belirlendi. Radar kayıtlarında, söz konusu F-4 uçağının belirli bir süre sistemde görünmediği bu durumun radarın kapatılması ani irtifa değişikliği ya da alçak uçuş nedeniyle yaşanmış olabileceği değerlendirildi.

Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da yer alan, 'savaş uçaklarının alçak uçuşları sırasında oluşan basınç ve türbülansın helikopterler için ölümcül tehlike doğurabileceği' tezi, geçmişteki emsal vakalarla birlikte dosyaya dahil edildi.

Söz konusu F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın geçmişi ve irtibatları ise soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturdu. Uçuş saatini tamamlamak gerekçesiyle kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlenen pilot Armağan'ın, sonraki süreçte FETÖ üyeliğinden mahkum edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütün gizli operasyonel hatlarını kullandığı ve dönemin 'Hava Kuvvetleri mahrem imamı' Adil Öksüz ile yoğun iletişim trafiği bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen ve örgüt elebaşı Gülen tarafından imzalanan bir kitapta, pilot Ali Armağan'ın eşine ait parmak izine ulaşıldı.