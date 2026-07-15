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Galatasaray'da Bir Dönem Resmen Sona Erdi: Icardi İle Yollar Ayrıldı!

Galatasaray'da Bir Dönem Resmen Sona Erdi: Icardi İle Yollar Ayrıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.07.2026 - 23:16
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Galatasaray'da bir dönem resmen sona erdi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada 'Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin' denildi.

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Galatasaray, Mauro Icardi ile yollarını ayırdı.

Galatasaray, Mauro Icardi ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'dan Icardi ile ilgili resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Mauro Icardi ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sevgili Mauro,

Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.

Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.

Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.

Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.

Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.

Tüm Galatasaraylılar biliyor…

Böyle bir aşk unutulmaz.'

Galatasaray, Icardi'ye bu video ile veda etti:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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