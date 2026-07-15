Galatasaray'da Bir Dönem Resmen Sona Erdi: Icardi İle Yollar Ayrıldı!
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Galatasaray'da bir dönem resmen sona erdi. Sarı-kırmızılılar Mauro Icardi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada 'Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin' denildi.
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Galatasaray, Mauro Icardi ile yollarını ayırdı.
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Galatasaray, Icardi'ye bu video ile veda etti:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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