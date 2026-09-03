article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Şu Anki Ruh Haline Göre Dinlemen Gereken Mantra Ne?

etiket Şu Anki Ruh Haline Göre Dinlemen Gereken Mantra Ne?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şu an nasılsın? Üzgün mü? Mutsuz mu? Heyecanlı mı? Sen bize bugünkü ruh halini söyle, biz de sana iyi gelecek o en iyi mantrayı söyeleylim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki söyle bakalım... Bugün bunlardan hangisine daha çok ihtiyacın var?

Om Shanti Shanti Shanti

Zihnin şu sıralar durmaksızın çalışan, sürekli geleceği planlamaya veya ihtimalleri kontrol etmeye çalışan bir makine gibi. Bu durum seni ruhen ve bedenen oldukça yıpratmış. Bu mantra; zihnine, bedenine ve çevrene derin bir huzur frekansı yayar. Artık her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Derin bir nefes al, omuzlarını düşür ve kontrolü evrenin akışına bırakmayı dene.

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Son zamanlarda sınırlarını çok zorladın ve muhtemelen en büyük acımasızlığı yine kendine yaptın. Her şeye yetişmek, herkesi mutlu etmek zorunda değilsin. Bu mantra 'Tüm canlılar mutlu ve özgür olsun' der ve iyileşmenin önce kendine göstereceğin şefkatle başlayacağını hatırlatır. Kendine karşı bir dost gibi davranmayı seçtiğinde, üzerindeki o ağır yükün kendiliğinden hafiflediğini göreceksin.

Om Namah Shivaya

Hayatında bir dönemin sonuna geldin ve bunu için için biliyorsun. Artık sana hizmet etmeyen eski alışkanlıkları, tükenmiş ilişkileri veya geçmişin yüklerini sırtında taşımak seni yavaşlatıyor. Dönüşümün ve yeniden doğuşun simgesi olan bu mantra, eskiyi yakıp yıkarak yeniye tertemiz bir alan açmanı sağlar. Bırak gitsin; tutunmayı bıraktığın an özgürleşeceksin.

Om Mani Padme Hum

Son zamanlarda kendini biraz inancını kaybetmiş, kararsız veya savunmasız hissetmiş olabilirsin. Fakat çamurlu suların içinden bile zarafetle açan lotus çiçeği gibi, senin içinde de muazzam bir dayanıklılık var. Bu mantra, özündeki o sarsılmaz gücü ve bilgeliği uyandırmak için burada. Kendi değerini ve potansiyelini hatırla; fırtınalar atlatılmak içindir, seni yıkmak için değil.

Aham Prema

Kalbin bir süredir kırgın veya kırılma korkusuyla dış dünyaya karşı duvarlar örmüş durumda. Ancak koruma amacıyla koyduğun o mesafeler, güzel duyguların da sana ulaşmasını engelliyor. 'Ben sevgiden ibaretim' anlamına gelen bu mantra hem geçmişin kırgınlıklarını affetmen hem de kalbini yeniden güvenle açabilmen için frekansını yükseltir. Sen sevgiyi verdikçe ve kabul ettikçe şifalanacaksın.

Om Vasudhare Svaha

İçinde muazzam bir yenilenme isteği, büyük hayaller ve taze bir enerji birikmiş durumda. Eski kabuğuna sığmıyorsun ve hayatının her alanında büyüme arzusu duyuyorsun. Bu mantra, evrensel bolluk ve bereket frekansıyla doğrudan hizalanmanı sağlar. Niyetlerini netleştir, enerjini yüksek tut ve fırsatların sana zahmetsizce akmasına izin ver. Işığını parlatma zamanın geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın