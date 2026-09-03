Şu Anki Ruh Haline Göre Dinlemen Gereken Mantra Ne?
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Şu an nasılsın? Üzgün mü? Mutsuz mu? Heyecanlı mı? Sen bize bugünkü ruh halini söyle, biz de sana iyi gelecek o en iyi mantrayı söyeleylim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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Peki söyle bakalım... Bugün bunlardan hangisine daha çok ihtiyacın var?
Om Shanti Shanti Shanti
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Namah Shivaya
Om Mani Padme Hum
Aham Prema
Om Vasudhare Svaha
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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