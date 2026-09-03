Şu Anki Ruh Haline Göre Dinlemen Gereken Mantra Ne?

Son zamanlarda kendini biraz inancını kaybetmiş, kararsız veya savunmasız hissetmiş olabilirsin. Fakat çamurlu suların içinden bile zarafetle açan lotus çiçeği gibi, senin içinde de muazzam bir dayanıklılık var. Bu mantra, özündeki o sarsılmaz gücü ve bilgeliği uyandırmak için burada. Kendi değerini ve potansiyelini hatırla; fırtınalar atlatılmak içindir, seni yıkmak için değil.