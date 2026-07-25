Şu Anki Modunuza İlaç Gibi Gelecek 10 Şarkı
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Ruh halinizi anında değiştirecek; bazen dans ettirecek bazen de tatlı bir hüzünle dinlendirip terapi gibi gelecek, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan 'ilaç gibi' liste aşağıda sizi bekliyor.
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1. Can Bonomo - Dönelim
2. Of Monsters and Men - Little Talks
3. Cem Adrian & Şebnem Ferah - İnce Buz Üstünde Yürüyorum
4. The Beatles - Here Comes The Sun
5. Pinhani - Dünyadan Uzak
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6. Tom Odell - Another Love
7. Manu Chao - Me Gustas Tu
8. Earth, Wind & Fire - September
9. Karsu - Jest Oldu
10. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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