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Şu Anki Modunuza İlaç Gibi Gelecek 10 Şarkı

etiket Şu Anki Modunuza İlaç Gibi Gelecek 10 Şarkı

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 17:01
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Ruh halinizi anında değiştirecek; bazen dans ettirecek bazen de tatlı bir hüzünle dinlendirip terapi gibi gelecek, yerli ve yabancı şarkılardan oluşan 'ilaç gibi' liste aşağıda sizi bekliyor.

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1. Can Bonomo - Dönelim

Güne veya ruh halinize ani bir enerji patlaması arıyorsanız, Bonomo'nun bu ritmik ve kıpır kıpır şarkısı modunuzu bir anda zirveye taşıyacak.

2. Of Monsters and Men - Little Talks

Notaları duyduğunuz an sizi anlamsız bir şekilde gülümseten, enerjik nakaratıyla asla yerinizde duramayacağınız indie-pop başyapıtı.

3. Cem Adrian & Şebnem Ferah - İnce Buz Üstünde Yürüyorum

Bazen içimizdekileri dışa vurmak, rahatlamak ve biraz olsun ağlamak gerekir. İki güçlü sesin muazzam uyumu tam da bu duygusal boşalma için biçilmiş kaftan.

4. The Beatles - Here Comes The Sun

Bulutlu bir havayı anında açtıran, insana umut ve taze bir başlangıç enerjisi veren tüm zamanların en iyi motivasyon şarkılarından biri.

5. Pinhani - Dünyadan Uzak

Stresten uzaklaşmak, telefonları kapatıp kendinize dönmek istediğiniz anlarda ilaç gibi gelecek, huzur veren melodik yapısıyla öne çıkıyor.

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6. Tom Odell - Another Love

Ruhunuz biraz kırgınsa veya tatlı bir hüzne teslim olmak istiyorsanız, piyano tınılarıyla içinizi titretecek ve dinledikçe insanı rahatlatan modern bir klasik.

7. Manu Chao - Me Gustas Tu

Farklı dillerin neşeli ritimlerle buluştuğu, kulağınıza çalındığı an modunuzu anında tatil moduna sokacak, dünyanın en samimi şarkılarından biri.

8. Earth, Wind & Fire - September

Bu şarkıyı dinleyip de mutsuz kalabilen insan sayısı çok azdır. İçinizdeki yaşama sevincini ve neşeyi tavan yaptıracak, zamansız bir parça.

9. Karsu - Jest Oldu

Mustafa Sandal'ın klasiğinin caz ve pop esintileriyle yeniden doğmuş hali. Karsu'nun kadife sesi modunuzu yumuşatıp sizi tamamen dinlendirecek.

10. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Eğer şu an stresliyseniz, bu şarkının ıslık ritmini duyup da gevşememek imkansızdır. Dünyanın en sade ama en etkili neşe ve huzur kaynağı.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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