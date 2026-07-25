Bu Savaş Bitmez: Taylor Swift "Look What You Made Me Do" Şarkısında Kime Gönderme Yaptı?
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Taylor Swift'in kariyerinin başlangıcında yaşadığı olay tüm kariyerini derinden etkiledi. O zamanlar veremediği tepkisini yıllar sonra yazdığı şarkı ile verdi aslında. Gönderme dolu şarkı Look What You Made Me Do kime yazıldı?
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2009 yılındaki MTV ödüllerinde Taylor Swift sadece ödül alacağını sanıyordu.
Ödül gecesi sonrası Taylor ile Kanye'nin arası düzelmedi aslında.
Bunun üzerine Kanye ve ekibi Taylor'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Taylor 2017 yılında Look What You Made Me Do şarkısını çıkardı.
Klipte elmaslarla dolu bir küvette Taylor'ı görüyoruz.
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Klipte her yerde yılan var.
Bu şarkıda Taylor kendi için de birçok şey söylüyor.
Artık Taylor o eski Taylor değil!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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