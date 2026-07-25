Bu Savaş Bitmez: Taylor Swift "Look What You Made Me Do" Şarkısında Kime Gönderme Yaptı?

Ama ödül gecesinde yaşananlar onun hayatını derinden etkileyen bir olaya dönüştü. O günden sonra Taylor için bir şeyler değişti diyebiliriz. Müzik dünyasının acımasızlığı ile tanıştı aslında o ödül gecesinde.

Peki ne oldu bu ödül gecesinde?

Taylor ödülünü almak için sahneye çıktı ve teşekkür konuşmasını yapmaya başladı. Konuşurken bir anda Kanye araya girdi ve 'Taylor, senin adına gerçekten çok mutluyum, sözünü bitirmene izin vereceğim ama Beyonce gelmiş geçmiş en iyi videolardan birine sahip' diyerek hem Taylor'ı hem salondakileri şok etti.