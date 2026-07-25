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Bu Savaş Bitmez: Taylor Swift "Look What You Made Me Do" Şarkısında Kime Gönderme Yaptı?

etiket Bu Savaş Bitmez: Taylor Swift "Look What You Made Me Do" Şarkısında Kime Gönderme Yaptı?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 17:01
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Taylor Swift'in kariyerinin başlangıcında yaşadığı olay tüm kariyerini derinden etkiledi. O zamanlar veremediği tepkisini yıllar sonra yazdığı şarkı ile verdi aslında. Gönderme dolu şarkı Look What You Made Me Do kime yazıldı?

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2009 yılındaki MTV ödüllerinde Taylor Swift sadece ödül alacağını sanıyordu.

2009 yılındaki MTV ödüllerinde Taylor Swift sadece ödül alacağını sanıyordu.

Ama ödül gecesinde yaşananlar onun hayatını derinden etkileyen bir olaya dönüştü. O günden sonra Taylor için bir şeyler değişti diyebiliriz. Müzik dünyasının acımasızlığı ile tanıştı aslında o ödül gecesinde.

Peki ne oldu bu ödül gecesinde? 

Taylor ödülünü almak için sahneye çıktı ve teşekkür konuşmasını yapmaya başladı. Konuşurken bir anda Kanye araya girdi ve 'Taylor, senin adına gerçekten çok mutluyum, sözünü bitirmene izin vereceğim ama Beyonce gelmiş geçmiş en iyi videolardan birine sahip' diyerek hem Taylor'ı hem salondakileri şok etti.

Ödül gecesi sonrası Taylor ile Kanye'nin arası düzelmedi aslında.

Ödül gecesi sonrası Taylor ile Kanye'nin arası düzelmedi aslında.

O olaydan sonra mevzu kapandı gibi oldu. Ama aslında bitmedi. 2016 yılında Kanye Famous şarkısını çıkardı ve bu şarkıda Taylor'ı aşağılayan sözlere yer verdi ve Taylor'ı kendisinin meşhur ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Kanye ve ekibi Taylor'la bir telefon görüşmesi yaptı.

Bunun üzerine Kanye ve ekibi Taylor'la bir telefon görüşmesi yaptı.

Kim Kardashian da bu telefon görüşmesinin bir kısmını yayınladı. Yayınladığı yerde Taylor her şeyi bilerek izin vermiş gibi bir izlenim yaratıldı. Sonrasında Taylor bir anda herkesin nefret ettiği insan haline geldi.

Ama sonradan öğreniliyor ki aslında Kim'in yayınladığı kısım tamamen algı oluşturma amaçlıymış.

Tam görüşme olmadığı için yayınlanan kısımda Taylor biliyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında Taylor ona söylenen hakareti bilmediğini, tam metni okumadığını söylüyor.

Taylor 2017 yılında Look What You Made Me Do şarkısını çıkardı.

Taylor 2017 yılında Look What You Made Me Do şarkısını çıkardı.

Olaydan 8 yıl sonra çıkan şarkının kimse göndermelerle dolu olacağını düşünmedi elbette. Ama bir kere dinleyip klibi izledikten sonra herkes kime yazıldığını çok net şekilde anladı.

Şarkıda sadece Kanye'ye gönderme yok aslında!

Şarkıda Kanye dışında da birçok kişiye de gönderme yapılıyor. Yani bu olaylar sırasında yanında olmayan ya da ona ihanet ettiğini düşünen kişilere de bolca göndermeler bulunuyor.

Klipte elmaslarla dolu bir küvette Taylor'ı görüyoruz.

Klipte elmaslarla dolu bir küvette Taylor'ı görüyoruz.

Bunun Kim'e olan bir gönderme olduğu düşünülüyor. Yapay bir zenginliği gösteren bu küvetteyken Taylor ona kurulan komploya işaret ediyor. Küvetteyken söylediği sözler de aslında bunu kanıtlıyor. 'Senin kusursuz suçunu sevmiyorum', 'Silahın bana ait olduğunu söyledin' gibi sözler aslında zamanında onu suçlamak için Kim'in ortaya çıkardığı ses kaydına gönderme olduğu düşünülüyor.

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Klipte her yerde yılan var.

Klipte her yerde yılan var.

Bu da tesadüf değil aslında. Çünkü Kim ile tartışmaları sırasında Kim'i savunanlar Taylor'a sosyal medyada yılan emojileri gönderdiler. Taylor da bunlara gönderme olarak yılan sembolünü klibinin merkezine alıyor.

Bu şarkıda Taylor kendi için de birçok şey söylüyor.

Bu şarkıda Taylor kendi için de birçok şey söylüyor.

Kanye ve Kim'e göndermelerinin yanında kendi ile ilgili eleştirilere de cevabı var. Şarkı Taylor'ın artık eskisi gibi olmadığına vurgu yapıyor. Yani bu şarkıda Taylor 'Ben artık gözümü açtım' diyor. 

Bunun en bariz örneği telefon sahnesi. 

'Eski Taylor şu an telefona gelemiyor' dediği kısım Taylor'ın tepkisini gösteriyor. Kamuoyundaki o eski imajının artık öldüğünü ve yeni bir Taylor olarak doğduğunu burada söylüyor aslında. Tabii bu dönüşümde Kanye ile yaşadıklarının etkisinin olduğunu söylemeye bile gerek yok.

Bir başka örneği ise klibin başındaki mezar sahnesi.

Mezar, Taylor'ın kariyerine bir gönderme. Mezarda yatan Taylor, klibin başlangıcında mezardan çıkıyor. 'Taylor'ın kariyeri artık biti' diyenler için 'Ben daha ölmedim' diyor.

Artık Taylor o eski Taylor değil!

Artık Taylor o eski Taylor değil!

Taylor belki yaşadıklarına ilk anda tepki vermedi ya da sonrasında kendini tam savunamadı. Ama yıllar sonra öyle bir intikam aldı ki herkesi kendine hayran bıraktı. Nefret edilen imajını kırmayı ve herkesin hayran olduğu biri olmayı başardı!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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