Şu An Hangi Gün Batımını İzlemek Sana İyi Gelirdi?

Senin için en güzel gün batımı, deniz kenarında hafif bir rüzgârla izlenen Ege akşamı olabilir. Panjur Ayvalık, çam ağaçlarının arasındaki sakin atmosferi ve denize sıfır konumuyla tam böyle bir anın içine çekiyor insanı. Sabah deniz kenarında yürüyüş, ardından güzel bir kahvaltı, gün içinde biraz dinlenme derken akşamüstü gökyüzünün turuncuya dönmesini izlemek burada ayrı güzel. Üstelik Ayvalık merkeze yakın olması sayesinde tatiline küçük keşifler de ekleyebilirsin. Kısacası senin gün batımın; Ege’nin sıcaklığını, denizin huzurunu ve tatlı bir Ayvalık akşamını bir araya getiren Panjur Ayvalık’ta seni bekliyor.