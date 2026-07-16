Şu An Hangi Gün Batımını İzlemek Sana İyi Gelirdi?
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Gün batımı bazen bütün günün en güzel bahanesidir; biraz durmak, manzaraya dalmak ve anın tadını çıkarmak için yeter de artar. Kimi zaman deniz kenarında, kimi zaman sakin bir koyda, kimi zaman da şehir ışıklarının arasında bambaşka hissettirir. Peki şu an hangi gün batımını izlemek sana iyi gelirdi?
Hadi birlikte seçelim!👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Tatil rotanı belirlerken hangi faktör daha önemli?
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2. Bu yaz tatilinin alışverişini hallettin mi?
3. Tatile çıkarken yanında biri olsun istesen, bavuldan önce kimi hazır ederdin?
4. En sevdiğin yaz meyvesi ne?
5. Son zamanlarda biraz kafa dinlemeye ihtiyacın olduğunu hissediyor musun?
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6. Tek başına tatil hakkında ne düşünüyorsun?
7. Şimdi de içini ısıtan bir gün batımı görseli seç!
8. Bitiriyoruz! Plansız yolculuk fikri sana ne kadar cazip geliyor? Puanla bakalım!
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Sakin bir koyda gün batımı!
Deniz kenarında Ege gün batımı!
Manzaraya karşı şık bir gün batımı!
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