Stiline Göre Senin İçindeki Saklı Enerjiyi Buluyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Giydiğin parçalar sadece tarzını değil, aslında karakterinden küçük ipuçlarını da anlatıyor. Bakalım dolabındaki seçimler senin hangi enerjini ortaya çıkarıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dolabında en çok hangi renkler var?
2. Aksesuar seçerken ilk neye dikkat edersin?
3. Giydiğim kıyafet o günkü ruh halimi ve enerjimi doğrudan etkiler.
4. Bir ortamda birinin tarzını çok beğendiğinde ne yaparsın?
5. Dolabındaki hakim renk?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alışverişe kiminle çıkarsın?
7. Sırf moda ya da popüler olduğu için bana yakışmayan bir şeyi asla giymem.
8. İlk bakışta neyin dikkat çeker?
Gece asaletinin gizemini üzerinde taşıyorsun.
Aurandaki rengarenk ışıkla dünyayı büyülüyorsun.
Karizmanın ve yüksek vizyonun sınırlarını çiziyorsun.
Doğallığın çabasız şıklığıyla ruhları dinlendiriyorsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın