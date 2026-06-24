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Stil İkonları: Audrey Hepburn’den Rihanna’ya Modayı Değiştiren Kadınlar

etiket Stil İkonları: Audrey Hepburn’den Rihanna’ya Modayı Değiştiren Kadınlar

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 09:31
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Moda dünyasının sadece kıyafetlerden ibaret olduğunu mu düşünüyorsun? Aslında kıyafetlerin arka planında yer alan düşünsel bir hareket vardır. Bu düşünsel hareket, duruşta, bakışta hatta dünyaya bırakılan bir izde görülebilir. Burada tanıtacağımız kadınlar sadece giyimleriyle değil, modanın seyrini değiştirecek düşünceleriyle de ön plana çıkıyor. Daha fazla meraklandırmadan bu tarz kadınlardan bahsedelim!

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1. Audrey Hepburn

Klasik bir isimle başlamak istedik. Zarafet kelimesinin somutlaşmış hali diyebiliriz. Saçlarının toplanışı, gülüşü ve sevimli bakışlarıyla insanların kalplerine girmeyi başarmış bir kadın! Modayı da sadeliğiyle etkiliyor. Abartıdan uzak durup şık kombinler oluşturabilmiş. Minimalizmi moda dünyasına sevdiren kişi diyebiliriz.

2. Marilyn Monroe

Sevimli yüz hatlarıyla insanları ekrana kitleyen bir diğer isim... Feminenliği ve çekiciliği simgeleyen biri. Hele o beyaz elbisesinin uçuş uçuş olduğu hâl! Kıyafetleriyle kadınsı görünümü çok güzel yansıtıyor. Masum bakışlarının yanında iddialı kıyafetler giymesi insanları hayran bırakıyor. Moda dünyasına hem masum hem de iddialı görünen yorumları getirmiş!

3. Coco Chanel

Bir kadının şık hayal gücünü görüyoruz! Kadın modasında devrim yaratan bir isim. Erkek giyiminden esinlenerek kadınlara harika parçalar yaratmış. Rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren bir anlayışı var. Bugün de moda dünyasının temel taşlarından birini oluşturuyor... Adı her yerde yankılanıyor!

4. Madonna

Çılgın ve cesur kızların ikonuyla birlikteyiz! Sürekli değişen bir tarzı olmasına rağmen her tarzıyla adını duyurmayı başardı. Dantel ve deri detaylarını kullanmayı çok seviyor. İddialı aksesuarlarla da insanların başını döndürüyor! Modanın sınırlarının olmadığını bize göstererek “özgürlük” diye haykıran biri.

5. Prenses Diana

Şu an spor şık kombinler aşırı moda! Sweatshirtler, bisiklet şortları, sneakerlar... Bunları bir araya getirerek ikonik bir görünüm elde etmeyi başarmış. Rahatlık ve şıklık onun sayesinde bir araya gelmiş. Dediğimiz gibi, şu anda da günlük moda anlayışında kendisini gösteriyor.

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6. Kate Moss

Muhteşem kadınlardan biri daha... Havalı ve özgün duruşuyla kadınlara ilham olmaya devam ediyor. Minimal dokunuşlarla etkileyici bir tarza sahip. 90’ların modasını oldukça etkilemiş biri! Özellikle grunge stili ve yüksek moda ikilisini bir araya getirmesi çok önemli. Çünkü hem doğallığı hem de çarpıcı görünümü bir arada görebilmemizi sağladı. Şimdi bile sokak modasında izlerine bolca rastlıyoruz.

7. Rihanna

Modern moda dünyasının en güçlü isimlerinden biri... Sesi, duruşu hatta kokusuyla bile insanların başını döndürebiliyor! Bunların yanında cesur kombinleri ve sınır tanımayan tarzıyla moda dünyasına da dokunuyor. Kendi markasına baktığımızda sadece trendleri takip etmediği, özgün adımlarla ilerlediğini görüyoruz.

8. Lady Gaga

Modayı sanat hâline getirdi... Sıra dışı seçimlerle insanların hafızasına kolayca kazınabiliyor. Sürprizlerle dolu bir tarzı var. Hem cesur hem de teatral anlayışla modayı etkilemeyi başarıyor! Yaratıcılığın sınırının olmadığını bize harika bir şekilde gösteriyor!

9. Zendaya

Gençleri etkileyen o genç kadın! Yeni neslin en stil ikonlarından biriyle birlikteyiz. Risk almayı sevse de zarif görünmeyi başaran biri. Özellikle kırmızı halıda yaptığı seçimlerle modayı etkiliyor. Hem modern izler taşıyan hem de vintage havası veren detayları bir araya getiriyor. Bir de tarzının sürekli olarak evrimleşmesi, sabit kalıplardan sıyrıldığını gösteriyor.

10. Cher

Cesur ve iddialı modanın öncüsü... O özgüvenli duruşuyla seyir zevki veriyor! Transparan kıyafetleri ve sahne kostümleriyle modayı derinden etkilemiş. Zamanında giyindikleriyle bugünkü sanatçıların önünü açabilmiş. Sahnede özgün kıyafet detaylarıyla insanlara kendini sevdirmiş biri!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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