Stil İkonları: Audrey Hepburn’den Rihanna’ya Modayı Değiştiren Kadınlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Moda dünyasının sadece kıyafetlerden ibaret olduğunu mu düşünüyorsun? Aslında kıyafetlerin arka planında yer alan düşünsel bir hareket vardır. Bu düşünsel hareket, duruşta, bakışta hatta dünyaya bırakılan bir izde görülebilir. Burada tanıtacağımız kadınlar sadece giyimleriyle değil, modanın seyrini değiştirecek düşünceleriyle de ön plana çıkıyor. Daha fazla meraklandırmadan bu tarz kadınlardan bahsedelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Audrey Hepburn
2. Marilyn Monroe
3. Coco Chanel
4. Madonna
5. Prenses Diana
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kate Moss
7. Rihanna
8. Lady Gaga
9. Zendaya
10. Cher
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın