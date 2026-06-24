Stil İkonları: Audrey Hepburn’den Rihanna’ya Modayı Değiştiren Kadınlar

Muhteşem kadınlardan biri daha... Havalı ve özgün duruşuyla kadınlara ilham olmaya devam ediyor. Minimal dokunuşlarla etkileyici bir tarza sahip. 90’ların modasını oldukça etkilemiş biri! Özellikle grunge stili ve yüksek moda ikilisini bir araya getirmesi çok önemli. Çünkü hem doğallığı hem de çarpıcı görünümü bir arada görebilmemizi sağladı. Şimdi bile sokak modasında izlerine bolca rastlıyoruz.