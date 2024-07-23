Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Daha Çıkmadan Listede!

Resmi duyurusu henüz geçtiğimiz günlerde yapılan EA Sports FC 25 oynaması ücretsiz oyunları bir kenara bıraktığımızda şimdiden listenin tepesine oturmayı başardı. Ön sipariş sürecinde olan oyunun standart sürümünün fiyatı ise 69,99 dolar.