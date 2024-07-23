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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Daha Çıkmadan Listede!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Daha Çıkmadan Listede!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 11:37

İndirimler bitti ama etkisi bitmedi desek yeridir! Steam Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarına gelin birlikte bir göz atalım.

Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.

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1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan üst sıralarda kendine yer buldu.

1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan üst sıralarda kendine yer buldu.

Resmi duyurusu henüz geçtiğimiz günlerde yapılan EA Sports FC 25 oynaması ücretsiz oyunları bir kenara bıraktığımızda şimdiden listenin tepesine oturmayı başardı. Ön sipariş sürecinde olan oyunun standart sürümünün fiyatı ise 69,99 dolar.

2. Yaz indirimlerinde mithiş bir ivme yakalayan Rust büyük yükselişte.

2. Yaz indirimlerinde mithiş bir ivme yakalayan Rust büyük yükselişte.

2018 yılında çıkan ve oyun dünyasına adeta bomba gibi düşen hayatta kalma oyunu Rust'ın yıldızı hala parlamaya devam ediyor. Bu hafta tam 11 sıra birden yükselerek oynaması ücretsiz oyunları hariç bıraktığımız listede ikinciliğe oturan Rust 18,99 dolarlık fiyat etiketine sahip.

3. Elden Ring ise listenin üçüncü sırasında.

3. Elden Ring ise listenin üçüncü sırasında.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan Shadow Erdtree DLC'si ile de büyük övgü toplayan Elden Ring'e olan aşkımız bitmiyor. 39,99 dolarlık fiyat etiketine sahip oyun geçtiğimiz haftaya göre iki sıralık düşüşte.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Red Dead Redemption 2

  • Chained Together

  • Dead by Daylight

  • Stardew Valley

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • GTA V

  • Norland

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