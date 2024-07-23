Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Daha Çıkmadan Listede!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Daha Çıkmadan Listede!
İndirimler bitti ama etkisi bitmedi desek yeridir! Steam Türkiye'de geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarına gelin birlikte bir göz atalım.
Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.
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1. EA Sports FC 25 daha çıkmadan üst sıralarda kendine yer buldu.
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2. Yaz indirimlerinde mithiş bir ivme yakalayan Rust büyük yükselişte.
3. Elden Ring ise listenin üçüncü sırasında.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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