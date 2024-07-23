Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Riot Games'in sevilen rekabetçi FPS oyunu Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollara ne zaman geleceği nihayet ortaya çıkmış olabilir.
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Valorant'ın konsol sürümü uzunca bir süredir oyuncular tarafından bekleniyordu.
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Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.
Valorant'ın konsol sürümünde çapraz platform desteği bulunmayacak.
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