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Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 11:09

Riot Games'in sevilen rekabetçi FPS oyunu Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollara ne zaman geleceği nihayet ortaya çıkmış olabilir.

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Valorant'ın konsol sürümü uzunca bir süredir oyuncular tarafından bekleniyordu.

Valorant'ın konsol sürümü uzunca bir süredir oyuncular tarafından bekleniyordu.

Önce sızıntılarını ve dedikodularını duyduğumuz Valorant'ın konsol sürümü nihayetinde ise beta sürecine girmişti. 14 Haziran'da başlayan beta sürecinin ardından ise nihayet oyun çıkışına çok yaklaşmış olabilir.

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.

Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir.
twitter.com

Oyun dünyasından yaptığı isabetli sızıntılar ile bilinen bir Twitter hesabının ortaya attığı iddiaya göre Valorant beta sürecinin ardından 26 Temmuz tarihinde konsollar için çıkışını gerçekleştirebilir.

Valorant'ın konsol sürümünde çapraz platform desteği bulunmayacak.

Valorant'ın konsol sürümünde çapraz platform desteği bulunmayacak.

Kısacası Valorant'ı konsollarında deneyimleyen oyuncular PC oyuncuları ile ortak maçlarda bulunamayacaklar. Ancak çapraz platform özelliğinin daha sonrasında oyuna eklenmesi de ihtimaller dahilinde.

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