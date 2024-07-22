COD: Modern Warfare 3’ün Game Pass’e Ekleneceği Net Tarih Sızdırıldı
COD: Modern Warfare 3’ün Game Pass’e Ekleneceği Net Tarih Sızdırıldı
Game Pass sahiplerinin dört gözle yolunu bekledikleri iyi haber çok yakında gelebilir. İsabetli sızıntılarıyla güven kazanan bir kaynağın iddiasına göre COD: Modern Warfare 3 yakın zamanda Xbox Game Pass'e eklenecek.
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Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımından sonra oyuncuların gözü de Game Pass cephesine kaymıştı.
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Daha önceki sızıntılar COD: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'teki yerini alacağını ortaya koymuştu.
Şimdi ise COD: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e geleceği net tarihe dair güçlü bir iddia ortaya atıldı.
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