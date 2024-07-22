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COD: Modern Warfare 3’ün Game Pass’e Ekleneceği Net Tarih Sızdırıldı

COD: Modern Warfare 3’ün Game Pass’e Ekleneceği Net Tarih Sızdırıldı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 16:27

Game Pass sahiplerinin dört gözle yolunu bekledikleri iyi haber çok yakında gelebilir. İsabetli sızıntılarıyla güven kazanan bir kaynağın iddiasına göre COD: Modern Warfare 3 yakın zamanda Xbox Game Pass'e eklenecek.

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Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımından sonra oyuncuların gözü de Game Pass cephesine kaymıştı.

Microsoft'un Activision-Blizzard satın alımından sonra oyuncuların gözü de Game Pass cephesine kaymıştı.

Oyun dünyasına Call of Duty gibi pek çok önemli seri ve oyun kazandıran Activision-Blizzard'ın sevilen oyunları birer birer Game Pass sistemine dahil edilmeye başlanırken esas büyük bomba ise COD: Modern Warfare 3'ün de yakın zamanda sistemdeki yerini alacağı iddiası oldu.

Daha önceki sızıntılar COD: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'teki yerini alacağını ortaya koymuştu.

Daha önceki sızıntılar COD: Modern Warfare 3'ün bu ay içerisinde Game Pass'teki yerini alacağını ortaya koymuştu.

İlk olarak oyun dünyası hakkında yaptığı isabetli sızıntılar ile güven kazanan Insider Gaming tarafından ortaya atılan iddialar COD: Modern Warfare 3'ün temmuz ayı içerisinde Game Pass'e ekleneceğini ortaya çıkartmıştı.

Şimdi ise COD: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e geleceği net tarihe dair güçlü bir iddia ortaya atıldı.

Şimdi ise COD: Modern Warfare 3'ün Game Pass'e geleceği net tarihe dair güçlü bir iddia ortaya atıldı.
twitter.com

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre 24 Temmuz tarihinde COD: Modern Warfare 3'ü Game Pass'te görmekle kalmayacak, aynı zamanda konsollar için de Valorant'ın çıkışına şahitlik edeceğiz. Elbette tüm bunların resmi olmadığını ve yalnızca sızıntıdan ibaret olduklarını hatırlatmakta da fayda var.

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