COD: Modern Warfare 3’ün Game Pass’e Ekleneceği Net Tarih Sızdırıldı

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre 24 Temmuz tarihinde COD: Modern Warfare 3'ü Game Pass'te görmekle kalmayacak, aynı zamanda konsollar için de Valorant'ın çıkışına şahitlik edeceğiz. Elbette tüm bunların resmi olmadığını ve yalnızca sızıntıdan ibaret olduklarını hatırlatmakta da fayda var.