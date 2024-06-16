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Steam'deki En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları: Bambaşka Hayatların Kapısını Aralayın

Steam'deki En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları: Bambaşka Hayatların Kapısını Aralayın

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 17:31

Artan oyun fiyatları, hele hele de Steam'in TL desteğini sonlandırıp dolara geçmesi canımızı fena sıksa da oyun oynamak için hala farklı yollar var. Gelin bugün Steam'de beş kuruş vermeden oynayabileceğiniz en iyi simülasyon oyunlarından bazılarına bir göz atalım.

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1. Chill Corner

2. War Thunder

3. World of Tanks

4. The Sims 4

5. Russian Fishing 4

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Oynaması tamamen ücretsiz olarak Steam'den erişebileceğiniz diğer simülasyon oyunlarından bazıları ise şöyle:

Oynaması tamamen ücretsiz olarak Steam'den erişebileceğiniz diğer simülasyon oyunlarından bazıları ise şöyle:

  • Fallout Shelter

  • Airline Manager

  • The Hunter Classic

  • Palia

  • WGT Golf

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