Steam'deki En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları: Bambaşka Hayatların Kapısını Aralayın
Steam'deki En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları: Bambaşka Hayatların Kapısını Aralayın
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1. Chill Corner
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2. War Thunder
3. World of Tanks
4. The Sims 4
5. Russian Fishing 4
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Oynaması tamamen ücretsiz olarak Steam'den erişebileceğiniz diğer simülasyon oyunlarından bazıları ise şöyle:
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