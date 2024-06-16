Steam'deki En İyi Ücretsiz Simülasyon Oyunları: Bambaşka Hayatların Kapısını Aralayın

Artan oyun fiyatları, hele hele de Steam'in TL desteğini sonlandırıp dolara geçmesi canımızı fena sıksa da oyun oynamak için hala farklı yollar var. Gelin bugün Steam'de beş kuruş vermeden oynayabileceğiniz en iyi simülasyon oyunlarından bazılarına bir göz atalım.