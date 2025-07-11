Spotify Wrapped’inizde Yer Alması Gereken 12 Nadide Şarkı
Her yıl Spotify Wrapped sonuçlarında aynı 3-5 şarkıyı görmekten sıkılanlara özel bir liste hazırladık. Bu yıl listeye gerçekten hava katacak ve pek bilinmeyen ama çok sevdirecek 12 nadide parça burada! Yıl sonunda Spotify karnenizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
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1. Dijon – The Dress
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2. Deb Never – Crutches
3. Raveena – Rush
4. Sycco – Dribble
5. Matt Maltese – Shoe
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6. Genesis Owusu – Get Inspired
7. spill tab – Splinter
8. Bonobo – Otomo (feat. O'Flynn)
9. Hope Tala – Cherries (feat. Aminé)
10. Cautious Clay – Wildfire
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11. Nilüfer Yanya – Stabilise
12. Magdalena Bay – Secrets (Your Fire)
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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