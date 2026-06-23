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Spordan Önce Kahve İçmek Vücudu Nasıl Etkiler?

etiket Spordan Önce Kahve İçmek Vücudu Nasıl Etkiler?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 12:01
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Spor öncesi kahvenin faydalarını bilenler spor yapmadan önce kahve içiyor. Yağ yakımını hızlandırdığı için spor yapmadan önce kahve içiliyor genelde. Tabii bunun dışında faydaları ve zararları da var. Spor öncesi içilen kahveler vücudu nasıl etkiliyor?

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Spor önce içilen kahve enerjiyi artırıyor.

Kahvedeki kafein sayesinde içildiğinde enerji artıyor. Spor öncesi içildiğinde de aynı etkiye sahip. O yüzden spor yapmadan önce kahve içersen daha enerjik şekilde spor yapabilirsin. Sabah erken yapılan sporlarda enerjiyi artırarak daha yüksek performans göstermeye yardımcı olabilir yani!

Enerjinin yanında dayanıklılığı da artırabilir.

Kafein spor yaparken dayanıklılığı da artırıyor. Özellikle koşu, yürüyüş ya da yüzme gibi antrenmanlar yapıyorsan öncesinde içtiğin kahve ile yorgunluk hissi azalıyor. Bu sayede çok daha uzun süre egzersiz yapabiliyorsun.

Yağ yakımını da hızlandırıyor.

Kafeinin en önemli etkisi yağ yakımını hızlandırması. Bu yüzden spor yapmadan önce kahve içilmesi yaygın. Kardiyo yapmadan önce içilen kahve ile yağ yakımı hızlanabiliyor. Tabii tek başına kahve içmek yağ yakımı için yeterli değil ama etkisi de yok değil.

Yağ yakımının yanında kas gücünü de destekliyor.

Eğer ağır çalışmalar yapacaksan kafein kısa süreli olarak kas gücünü destekleyici rol oynayabiliyor. Yani yoğun antrenmanlar öncesinde içtiğinde daha güçlü hissetmene yardımcı oluyor. Bu etkisi kişiden kişiye değişiyor elbette.

Tabii kahve içmenin her zaman çok iyi sonuçları yok.

Kafein alımı ile kalp atış hızı yükselebiliyor. Hele bir de çok yoğun antrenman yapıyorsan bu daha belirgin olabilir. Kahve çarpıntı ve baş dönmesi de yapabiliyor. Bunlar egzersizi de etkileyebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var!

Aç karnına içilmesi mideyi rahatsız edebilir.

Kahveyi aç karnına içince bazılarını rahatsız edebiliyor. Eğer miden hassassa aç karnına içtiğin kahve yarardan çok zarar verecektir. Gastrit, reflü gibi mide problemi yaşayanlar için de aç karnına kahve içilmesi önerilmiyor.

Odaklanmaya yardımcı olabilir.

Ağırlık antrenmanlarında odak önemli. Spor yapmadan önce içeceğin bir bardak kahve odaklanmanı artırabilir. Odaklanmayı artırması için genelde fitness öncesi kahve içiliyor zaten. Tabii dozu iyi ayarlamak gerek, fazlası zarar çünkü.

Her şeyin fazlası zarar!

Spor öncesi kahve içmenin bazı faydaları var. Ama çok fazla içildiğinde yarardan çok zararı oluyor. Yani daha yüksek performans için daha fazla kahve içmen gerektiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü kahvenin fazlası kaygı, titreme, nefes darlığı ya da mide rahatsızlığına neden olabiliyor.

Vücudun susuz kalma ihtimali de artıyor.

Tek başına içildiğinde kahve susuzluğa neden olmayabilir. Ama spor sırasında terlemeyle birleşince vücut susuz kalabiliyor. Yaz aylarında yapılan antenmanlar ya da çok yoğun terlemeye neden olan antrenmanlarda su tüketimine dikkat etmek gerek.

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Spor saatine göre uyku düzenini etkileyebilir.

Eğer akşam saatlerinde spor yapıyorsan spor öncesi içeceğin kahve uykunu etkileyebilir. Kafeinin etkisi uzun sürdüğü için akşam spordan önce içtiğin kahve uykuya dalmanı zorlaştırabilir.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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