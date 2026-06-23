Spordan Önce Kahve İçmek Vücudu Nasıl Etkiler?

Kahvedeki kafein sayesinde içildiğinde enerji artıyor. Spor öncesi içildiğinde de aynı etkiye sahip. O yüzden spor yapmadan önce kahve içersen daha enerjik şekilde spor yapabilirsin. Sabah erken yapılan sporlarda enerjiyi artırarak daha yüksek performans göstermeye yardımcı olabilir yani!

Enerjinin yanında dayanıklılığı da artırabilir.

Kafein spor yaparken dayanıklılığı da artırıyor. Özellikle koşu, yürüyüş ya da yüzme gibi antrenmanlar yapıyorsan öncesinde içtiğin kahve ile yorgunluk hissi azalıyor. Bu sayede çok daha uzun süre egzersiz yapabiliyorsun.