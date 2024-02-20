Sporda Setleri İkiye Katladıktan Sonra Sakinleşmek İçin Dinleyebileceğin 10 Dingin Şarkı
Sporda Setleri İkiye Katladıktan Sonra Sakinleşmek İçin Dinleyebileceğin 10 Dingin Şarkı
Koşu bandında kan ter içinde kaldıktan ve setler ikiye katlandıktan sonra sporun etkisini görebilmek için mutlaka dinlenmen gerekir. E bu dinlenme esnasında herkesin ağırlık kaldırma sesini dinlemektense seni dinlendiren müzikler dinlemek daha iyi olur. Biz de bunun için sana molalarında açıp dinleyebileceğin şarkıların olduğu bir liste hazırladık.
Keyifli dinlemeler!
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1. Leisure - Miles Away
2. Arc De Soleil - Got Caught in Amsterdam
3. Jitwam - Opendoors
4. Daste. - Telephone (What's Your Name?)
5. Σtella - Charmed
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6. Aaron Frazer - If I Got It (Your Love Brought It)
7. Neil Frances - Dancing
8. Sault - Why Why Why Why Why
9. Okaywill - Tomorrow
10. Klyne - Water Flow
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