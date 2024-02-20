Sporda Setleri İkiye Katladıktan Sonra Sakinleşmek İçin Dinleyebileceğin 10 Dingin Şarkı

Koşu bandında kan ter içinde kaldıktan ve setler ikiye katlandıktan sonra sporun etkisini görebilmek için mutlaka dinlenmen gerekir. E bu dinlenme esnasında herkesin ağırlık kaldırma sesini dinlemektense seni dinlendiren müzikler dinlemek daha iyi olur. Biz de bunun için sana molalarında açıp dinleyebileceğin şarkıların olduğu bir liste hazırladık.

Keyifli dinlemeler!