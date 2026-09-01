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Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Canlı Yayında Amedspor'dan Özür Diledi

Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Canlı Yayında Amedspor'dan Özür Diledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.09.2026 - 12:48
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Kocaelispor ve Amedspor arasında oynanan maçta İstiklal Marşı'nın Amedspor taraftarı tarafından ıslıklandığını öne sürülmüştü. İstiklal Marşı'nın ıslıklandığını iddia eden Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Serap Belovacıklı canlı yayında özür diledi.

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Geçtiğimiz hafta oynanan maçta bazı Kocaelispor taraftarları sarı torba göstermişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta bazı Kocaelispor taraftarları sarı torba göstermişti.

Olaya karışanlar ev hapsi alırken Sözcü TV’den Serap Belovacıklı, haberi verdikten sonra “Sarı torba sallamak ne kadar yanlışsa İstiklal Marşı okunurken sahada Amedspor’un ıslıkla susturmaya çalışması da aynı derecede yanlış, çirkin. Burada beş kişi gözaltına alındı, diğerlerine niye bir şey yapmadınız? Onlar üstün ırk mı?” sözlerini kullanmıştı. Ardından Sözcü ve Korkusuz Amedspor taraftarının İstiklal Marşı'nı ıslıkladığını iddia eden manşetlerle çıkmıştı.

Belovacıklı şu sözleri kullandı.

Belovacıklı şu sözleri kullandı.

'Ben geçenlerde Amedspor sarı torba haberini sunarken Amedspor'un da İstiklal Marşı'nı ıslıkladığını okuyarak inmiştim yayına. Amedspor'dan da yazdılar 'Öyle bir şey olmadı Serap hanım, isterseniz buyrun gelin maça.' Buradan da onu düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir şey olmamış. Bir ıslıklama olmamış İstiklal Marşı'na. Amedspor'dan da özür dileyelim buradan.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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