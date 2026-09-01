Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Canlı Yayında Amedspor'dan Özür Diledi
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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Kocaelispor ve Amedspor arasında oynanan maçta İstiklal Marşı'nın Amedspor taraftarı tarafından ıslıklandığını öne sürülmüştü. İstiklal Marşı'nın ıslıklandığını iddia eden Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Serap Belovacıklı canlı yayında özür diledi.
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Geçtiğimiz hafta oynanan maçta bazı Kocaelispor taraftarları sarı torba göstermişti.
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Belovacıklı şu sözleri kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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