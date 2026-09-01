Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı Canlı Yayında Amedspor'dan Özür Diledi

'Ben geçenlerde Amedspor sarı torba haberini sunarken Amedspor'un da İstiklal Marşı'nı ıslıkladığını okuyarak inmiştim yayına. Amedspor'dan da yazdılar 'Öyle bir şey olmadı Serap hanım, isterseniz buyrun gelin maça.' Buradan da onu düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir şey olmamış. Bir ıslıklama olmamış İstiklal Marşı'na. Amedspor'dan da özür dileyelim buradan.'