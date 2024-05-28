Sosyal Medyada Tanıtımı Yapılan Dini Nikah Cüzdanı Tepki Topladı!

Sosyal medyada paylaşılan 'dini nikah cüzdanı' videosu, görenleri hayrete düşürdü. Pek çok kişi, resmi olmayan bu cüzdanın üzerinde yer alan Ay-Yıldız ve tanıtımda yer alan 'orijinal damgalı' ibaresi nedeniyle tedirgin oldu. Kadının haklarını korumak konusunda son derece önemli olan 'Resmi Nikah' cüzdanını taklit eden bu cüzdanın, kafa karışıklığına neden olabileceğinin altı çizildi.

İşte, detaylar...