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Sosyal Medyada Tanıtımı Yapılan Dini Nikah Cüzdanı Tepki Topladı!

Sosyal Medyada Tanıtımı Yapılan Dini Nikah Cüzdanı Tepki Topladı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.05.2024 - 09:22

Sosyal medyada paylaşılan 'dini nikah cüzdanı' videosu, görenleri hayrete düşürdü. Pek çok kişi, resmi olmayan bu cüzdanın üzerinde yer alan Ay-Yıldız ve tanıtımda yer alan 'orijinal damgalı' ibaresi nedeniyle tedirgin oldu. Kadının haklarını korumak konusunda son derece önemli olan 'Resmi Nikah' cüzdanını taklit eden bu cüzdanın, kafa karışıklığına neden olabileceğinin altı çizildi. 

İşte, detaylar...

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E-ticaret sitelerinde satışı yapılan dini nikah cüzdanı fiyatları 100 TL'den başlıyor, 275 TL'ye kadar ulaşıyor!

E-ticaret sitelerinde satışı yapılan dini nikah cüzdanı fiyatları 100 TL'den başlıyor, 275 TL'ye kadar ulaşıyor!

Anayasa'ya uygun olmayan bu cüzdanın piyasadan kaldırılması için gönderinin altına yetkilileri ve bakanlıkları etiketleyenler oldu. Cüzdanın 3. baskı olarak tanıtıldığı da gözlerden kaçmadı!

İşte, TikTok'ta paylaşılan 'dini nikah akdi aile cüzdanı' 👇

Sosyal medya kullanıcıları kadınları uyardı: 'Bu cüzdan resmi bir evrak değildir!' 👇

Sosyal medya kullanıcıları kadınları uyardı: 'Bu cüzdan resmi bir evrak değildir!' 👇

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Hangi kurum tarafından 'orijinal damgalı'? 👇

Hangi kurum tarafından 'orijinal damgalı'? 👇
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