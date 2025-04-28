Sosyal Medya Tartışıyor: 100 Silahsız İnsan, Bir Gorili Dövebilir mi?
Arkadaş ortamlarında sürekli dönen bir muhabbet vardır: Kim, kimi dövebilir? Bazen bu muhabbet öyle noktalara gelir ki işin içine güçlü hayvanlar da dahil olmaya başlar. Bu muhabbet, bu kez sosyal medyayı etkisi altına aldı. Herkes 100 kişinin, bir gorili dövüp dövemeyeceğini tartışıyor. Yalnız baştan belirtelim, bu 100 kişinin silahsız olması gerekiyor.
Öncelikle bu sorunun cevabını bir düşünün deriz.
Aşağıda, sosyal medyanın tartıştığı bu konuya yapay zekanın verdiği ilginç cevabı göreceksiniz.
Bir gorili kavgada yenebilir misiniz?
"Bence 100 kişi 1 gorili dövebilir, sadece herkesin kararlı olması lazım."
"Biraz ciddi olmanız gerekiyor."
Konu öyle yerlere geldi ki dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast, "100 kişiye ihtiyacımız var, gönüllü olan var mı?" paylaşımı yaptı.
Neyse ki sonunda bir kullanıcı bu olaya el atarak yapay zekayı devreye soktu.
'İnternette çılgın bir tartışma var: 100 silahsız adam tek bir gorili dövüşte yenebilir mi?
Bunu dünyanın en iyi yapay zekasıyla araştırdım ve cevap büyüleyici.
Adım adım açıklayalım.'
Araştırmasında GPTo3'ü kullanan kişi, öncelikle goriller hakkında bilgi veriyor.
Peki ya insanlar?
100 İnsan vs 1 Goril: Kavgayı hayal etme vakti.
Kazanan: Goril!
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