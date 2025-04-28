Sosyal Medya Tartışıyor: 100 Silahsız İnsan, Bir Gorili Dövebilir mi?

'Bu canavarlar inanılmaz derecede güçlü. Bir gümüş sırtlı goril, 800 kg'a kadar kaldırabilir, saatte 25 mil hızla koşabilir ve 1.300 PSI'lık bir ısırma gücüne sahiptir; bu da kemikleri kırmaya yeter. Kolunu bir kez sallaması bir insanı anında öldürebilir.

Goriller aynı zamanda çevik ve dayanıklıdır. Hızlı hücum edebilir, saldırılardan kaçabilir ve kalın kafatasları ve kemikleri onları yaralamayı zorlaştırır. İnsanların aksine, savaşmak için yaratılmışlardır.'