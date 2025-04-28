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Sosyal Medya Tartışıyor: 100 Silahsız İnsan, Bir Gorili Dövebilir mi?

Sosyal Medya Tartışıyor: 100 Silahsız İnsan, Bir Gorili Dövebilir mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 22:19

Arkadaş ortamlarında sürekli dönen bir muhabbet vardır: Kim, kimi dövebilir? Bazen bu muhabbet öyle noktalara gelir ki işin içine güçlü hayvanlar da dahil olmaya başlar. Bu muhabbet, bu kez sosyal medyayı etkisi altına aldı. Herkes 100 kişinin, bir gorili dövüp dövemeyeceğini tartışıyor. Yalnız baştan belirtelim, bu 100 kişinin silahsız olması gerekiyor.

Öncelikle bu sorunun cevabını bir düşünün deriz.

Aşağıda, sosyal medyanın tartıştığı bu konuya yapay zekanın verdiği ilginç cevabı göreceksiniz.

Kaynak

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Bir gorili kavgada yenebilir misiniz?

Bir gorili kavgada yenebilir misiniz?

Elbette söz konusu goril, geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda yakalanan bu minik goril değil. Sosyal medya son günlerde, 100 tane silahsız insanın bir kavgada gorili yenip yenemeyeceğini tartışıyor. 

Kimisi bir gorili tek başına bile yenebileceğini iddia ederken kimisi bunun hiç de mümkün olmadığını söylüyor. Söz konusu tartışma ise bir kullanıcının tweetiyle başladı.

"Bence 100 kişi 1 gorili dövebilir, sadece herkesin kararlı olması lazım."

"Bence 100 kişi 1 gorili dövebilir, sadece herkesin kararlı olması lazım."
twitter.com

Bu görüşe destek veren birçok kişi çıktı ortaya. Hatta insanlar, bir gorili tek başlarına bile dövebileceklerini idida etmeye başladı.

"Biraz ciddi olmanız gerekiyor."

"Biraz ciddi olmanız gerekiyor."
twitter.com

Nasıl yeneceksin ki? :)

Konu öyle yerlere geldi ki dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast, "100 kişiye ihtiyacımız var, gönüllü olan var mı?" paylaşımı yaptı.

Konu öyle yerlere geldi ki dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast, "100 kişiye ihtiyacımız var, gönüllü olan var mı?" paylaşımı yaptı.
twitter.com

Neyse ki sonunda bir kullanıcı bu olaya el atarak yapay zekayı devreye soktu.

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'İnternette çılgın bir tartışma var: 100 silahsız adam tek bir gorili dövüşte yenebilir mi?

Bunu dünyanın en iyi yapay zekasıyla araştırdım ve cevap büyüleyici.

Adım adım açıklayalım.'

Araştırmasında GPTo3'ü kullanan kişi, öncelikle goriller hakkında bilgi veriyor.

Araştırmasında GPTo3'ü kullanan kişi, öncelikle goriller hakkında bilgi veriyor.

'Bu canavarlar inanılmaz derecede güçlü. Bir gümüş sırtlı goril, 800 kg'a kadar kaldırabilir, saatte 25 mil hızla koşabilir ve 1.300 PSI'lık bir ısırma gücüne sahiptir; bu da kemikleri kırmaya yeter. Kolunu bir kez sallaması bir insanı anında öldürebilir.

Goriller aynı zamanda çevik ve dayanıklıdır. Hızlı hücum edebilir, saldırılardan kaçabilir ve kalın kafatasları ve kemikleri onları yaralamayı zorlaştırır. İnsanların aksine, savaşmak için yaratılmışlardır.'

Peki ya insanlar?

Peki ya insanlar?

'100 insanla aslında sayıca üstünler. Eğer gorilin üzerine bir anda üşüşürlerse, onu engelleyebilirler. Ancak bu riskli—birçoğu bu süreçte ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilir.

İnsanların da zekası ve dayanıklılığı var. Birileri gorilin dikkatini dağıtırken diğerlerinin arkadan saldırması gibi stratejiler planlayabilirler. Hatta zamanla gorili yıpratabilirler. Fakat kolay değil.

Silahlar olmadan, oldukça zor. İnsanların doğal savunmaları yoktur. Goril tek bir darbeyle insanların kemiklerini kırabilir veya onları öldürebilir. Koordine olmak kesinlikle çok önemli. En ufak bir hatada kaos çıkar.'

100 İnsan vs 1 Goril: Kavgayı hayal etme vakti.

100 İnsan vs 1 Goril: Kavgayı hayal etme vakti.

'Goril saldırır ve grubu dağıtır. İlk saldıran birkaç adam muhtemelen hızlı bir şekilde ölür. Geri kalanların son bir şans için tereddüt etmeden saldırmaları gerekir.

Gorili yere serseler bile, silahsız bir şekilde öldürmeleri zor. Onu boğmaları veya büyük bir travmaya neden olmaları gerekir ki bu da zaman alabilir ve daha fazla can kaybına yol açar.

Uzmanlar tek bir insanın ise hiç şansının olmadığını söylüyor. 100 kişiyle bile oldukça tehlikeli. İnsanların canavarlarla dövüştüğüne dair tarihi kayıtlar, yüksek zayiatlar gösteriyor.'

Kazanan: Goril!

Kazanan: Goril!

Yapay zeka bu kavganın kazanan tarafının goril olacağını söylüyor. Elbette 100 insanın güzel bir planlama ile gorili yenme ihtimali bulunuyor. Ancak ağır kayıplar verileceği ve bunun anlamsız bir zafer olacağı da aşikar. Anlaşılan o ki insanlar, silahları, dolaylı olarak zekaları, olmadan doğada bir hiç!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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