Sonunda Tatil Bitti... Şehre Dönenler İçin 13 Etkinlik Önerisi
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Tatil sezonu yavaş yavaş kapanırken Türkiye'nin dört bir yanında kültür-sanat ve etkinlik takvimi hareketleniyor. Tatilden dönüş zor olsa da bu hareketlenmeyle birlikte süreç biraz daha kolaylaşıyor.
Üstelik program yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmıyor. Birçok şarkının heyecanla beklenen turneleri Ankara'dan İzmir'e, Adana'dan Mardin'e uzanıyor. İşte konserden tiyatroya, müzikalden elektronik müziğe uzanan sonbahar etkinlik programı!
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1. Festibağ
2. ANYMA PRESENTS ÆDEN
3. Snarky Puppy
4. Black Coffee
5. Hayko Cepkin “Electric” Türkiye Turnesi
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6. Tan Taşçı
7. Fazıl Say Jazz Quintet
8. Sertab Erener
9. Kenan Doğulu
10. Baba
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11. Aydınlıkevler
12. Boğaz'da Açık Hava Sineması
13. Melis İşiten ile Zaten Şov
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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