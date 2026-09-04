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Sonunda Tatil Bitti... Şehre Dönenler İçin 13 Etkinlik Önerisi

etiket Sonunda Tatil Bitti... Şehre Dönenler İçin 13 Etkinlik Önerisi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 20:01
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Tatil sezonu yavaş yavaş kapanırken Türkiye'nin dört bir yanında kültür-sanat ve etkinlik takvimi hareketleniyor. Tatilden dönüş zor olsa da bu hareketlenmeyle birlikte süreç biraz daha kolaylaşıyor.

Üstelik program yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmıyor. Birçok şarkının heyecanla beklenen turneleri Ankara'dan İzmir'e, Adana'dan Mardin'e uzanıyor. İşte konserden tiyatroya, müzikalden elektronik müziğe uzanan sonbahar etkinlik programı!

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1. Festibağ

1. Festibağ

Şehre döner dönmez kendini yeniden tatilde hissettirecek bir plan arıyorsan listeye Festibağ ile başlayabiliriz. Dördüncü kez düzenlenecek festival, 12-13 Eylül’de Swissotel The Bosphorus Sultanpark ve Chalet Garden’da müzik, gastronomi ve yaratıcı atölyeleri iki günlük bir programda buluşturuyor. İlk gün Dolu Kadehi Ters Tut’un da aralarında bulunduğu isimler sahnedeyken, ikinci gün Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın, Mansur Ark, Yonca Evcimik ve Yeni Türkü gibi 90’lar ve Türkçe pop hafızasında yeri olan sanatçılar programda yer alıyor. Anadolu Hazineleri tadımından kokteyl, mum ve şişe boyama atölyelerine kadar farklı deneyimlerin de eşlik ettiği Festibağ, klasik bir konserden daha fazlasını arıyorsan seni kentte bekleyen en keyifli etkinlik olabilir. 

Tarih: 12-13 Eylül 2026

Yer: Swissôtel The Bosphorus – Chalet Garden, İstanbul

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2. ANYMA PRESENTS ÆDEN

2. ANYMA PRESENTS ÆDEN

Eylülü sakin geçirme niyetin yoksa seni 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'nın büyüleyici sahnesine alalım. Çünkü elektronik müziğin sevilen ismi ANYMA, 2026 ‘ÆDEN’ Global Tour kapsamında sonunda İstanbul'a geliyor. Öğleden sonra başlayıp gecenin geç saatlerine kadar uzayacak program, elektronik müzik ve sahne şovu tutkunlarına adeta görsel şölen yaşayacak. Uzun süredir merakla beklenen bu konser için şimdiden takviminde yer açmak isteyebilirsin.

Yer: Ataköy Marina Arena, İstanbul

Tarih: 12 Eylül 2026, 16.00

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3. Snarky Puppy

3. Snarky Puppy

Biraz caz, biraz funk, biraz da klasik soul tarzlarını bir araya getiren Snarky Puppy, kalıplara sığmayan geniş yelpazeden müziğiyle İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 5 Grammy ödüllü topluluk, sınırları reddeden sound'larıyla kendi alanına yepyeni bir soluk getiriyor. Enstrümantal müziği ve kalabalık sahne performanslarını seviyorsan haftanın sıradan akşamını bile bu etkinlikle epey farklı hale getirebilirsin.

Yer: Volkswagen Arena, İstanbul

Tarih: 18 Eylül 2026, 21.30

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4. Black Coffee

4. Black Coffee

Eylül biterken elektronik müzik programı tıpkı yaz sezonu boyunca olduğu gibi tam gaz devam ediyor. Afro House'un sevilen isimlerinden BLACK COFFEE, 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alıyor. Günün erken saatlerinde başlayarak akşama uzanan konser, dinleyicilere yazdan kalma keyifli bir gün batımı hissi yaşatacak. Cuma gününü normalden biraz erken başlatıp kapatmaya hazırsan, bu zengin müzik programıyla hafta sonuna hızlı bir giriş yapabilirsin.

Yer: Ataköy Marina Arena, İstanbul

Tarih: 25 Eylül 2026, 16.00

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5. Hayko Cepkin “Electric” Türkiye Turnesi

5. Hayko Cepkin “Electric” Türkiye Turnesi

Türk rock müziğinin en cesur ve orijinal ismi Hayko Cepkin, tüm Türkiye'de unutulmaz bir turneye başlıyor. Bu nedenle tatilden dönüşte bu etkinlik için tek bir şehir seçmen gerekmiyor. Hayko Cepkin'in “Electric” turnesi eylül ayında Ankara'dan başlayarak Bursa, İzmir ve Antalya'ya; ekimde ise Samsun, Adana, Gaziantep ve İstanbul'a uzanıyor. Tatilden döndükten sonra yüksek enerjili bir konser arıyorsan kendi şehrindeki tarihi kontrol etmen yeterli. Ekim sonunda KüçükÇiftlik Park'ta gösterişli bir kapanışa imza atacak turnedeki yerini şimdiden ayırtmak isteyebilirsin.

Tarihler:

11 Eylül – Ankara

17 Eylül – Bursa

19 Eylül – İzmir

26 Eylül – Antalya

3 Ekim – Samsun

16 Ekim – Adana

17 Ekim – Gaziantep

24 Ekim – İstanbul

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6. Tan Taşçı

6. Tan Taşçı

Uzun zamandır heyecanla beklenen yeni albümünü tanıtmak için uzun soluklu bir Türkiye turnesine çıkan Tan Taşçı, sonbahar boyunca gittiği her kentte hayranlarına duygusal anlar yaşatacak. “Sende De Benden Var” albümünden yeni şarkıların da yer alacağı zengin repertuvar, yıllardır ezbere bilinen parçalarıyla bir araya gelecek. Hem yeni albümü canlı dinlemek hem de Tan Taşçı’nın en sevilen şarkılarına eşlik etmek istiyorsan, turne detaylarını hemen incelesen iyi olur!

Tarihler:

5 Eylül – Ankara

9 Eylül – Eskişehir

12 Eylül – Konya

19 Eylül – Samsun

29-30 Eylül – Bornova, İzmir

2 Ekim – Kayseri

3 Ekim – Adana

10 Ekim – Bursa

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7. Fazıl Say Jazz Quintet

7. Fazıl Say Jazz Quintet

Pop ve rock konserlerinin arasına biraz daha farklı bir müzik deneyimi eklemek istiyorsan Fazıl Say’ın yeni turnesi sana ilaç gibi gelecek. Fazıl Say bu kez kendi klasik müzik repertuvarından biraz uzaklaşıp cazın doğaçlama dünyasına geçiyor. “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” projesinde Fazıl Say’a vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And, saksofonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman eşlik ediyor. Turne eylül boyunca İstanbul’dan Ankara’ya uzanırken açık hava sahnelerinden antik kente kadar oldukça zengin bir sahne çeşitliliği de sunuyor. Bu etkinliğin biletlerinin ışık hızıyla tükendiğini vurgulamamız gerek!

Tarihler:

2-3 Eylül – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

13 Eylül – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

16 Eylül – Hierapolis Antik Tiyatrosu, Denizli

17 Eylül – Antalya Açıkhava, Antalya

27 Eylül – Bilkent Odeon, Ankara

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8. Sertab Erener

8. Sertab Erener

Şehir temposuna dönüşü yıllardır ezbere bildiğin şarkılarla biraz daha kolaylaştırman mümkün. Sertab Erener’in sonbahar programı da İstanbul’dan başlayıp Ankara, Bursa ve İzmir’e uzanarak bu ruha eşlik ediyor. “Rengarenk”, “Everyway That I Can”, “Aşk” ve daha nice şarkının aynı geceye sığdığı konserlerden birini kendi şehrindeki programla eşleştirmek için daha ne bekliyorsun? Eylül'ün ilk haftasından Ekim ayına kadar farklı tarihler olduğu için takvim konusunda seçeneğin bol!

Tarihler:

4-5 Eylül – Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

12-13 Eylül – Oran Açık Hava Sahnesi, Ankara

25 Eylül – Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Bursa

4 Ekim – İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

10 Ekim – Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı, Eskişehir

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9. Kenan Doğulu

9. Kenan Doğulu

Şehir hayatına dönerken yaz konserlerinin enerjisinden hemen vazgeçmek istemiyorsan Kenan Doğulu’nun dopdolu sonbahar programında sana uygun bir durak bulabilirsin. “Çakkıdı”, “Tutamıyorum Zamanı”, “Aşk ile Yap” ve “Baş Harfi Ben” gibi yıllardır ezbere söylenen şarkıları yüksek enerjili sahne performansıyla buluşturan sanatçı; İstanbul’dan Antalya’ya, Eskişehir’den Adana’ya uzanan konserleriyle uzun soluklu turnesine devam ediyor. Dans etmeyi, kalabalıkla birlikte şarkı söylemeyi ve açık hava konserlerinin havasını biraz daha sürdürmeyi özlediysen senin için harika bir seçenek!

Tarihler:

5 Eylül – Maximum UNIQ Açıkhava, İstanbul

6 Eylül – Antalya Açıkhava, Antalya

9 Eylül – Denizli Açıkhava Tiyatrosu, Denizli

12 Eylül – Eskişehir Kent Park Yeni Festival Alanı, Eskişehir

20 Eylül – Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu, Adana

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10. Baba

10. Baba

Konserlerin arasına güçlü bir tiyatro oyunu eklemek isteyenler için “Baba” sonbaharda farklı şehirleri dolaşıyor. Hafızanın giderek çözülmesiyle birlikte gerçek ile hayalin birbirine karışmasını, bir baba ile kız arasındaki ilişki üzerinden anlatan oyun; zaman, yaşlanma ve unutma duygusunu merkeze alıyor. Eylül boyunca Antalya’dan İzmir’e, Bursa’dan Ankara’ya uzanan program sayesinde tiyatro tarafında da şehir dışı alternatifleri oldukça fazla. Passo’nun güncel performans sanatları seçkisinde de oyun “çeşitli şehirler” programıyla yer alıyor.

Tarihler:

1-2 Eylül – Atatürk Kültür Merkezi, Antalya

4 Eylül – Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi, Denizli

5 Eylül – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM, Muğla

7-8 Eylül – Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir

13 Eylül – Merinos AKKM, Bursa

17 Eylül – Selçuklu Kongre Merkezi, Konya

18 Eylül – MEB Şura Salonu, Ankara

20 Eylül – Erciyes Kültür Merkezi, Kayseri

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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11. Aydınlıkevler

11. Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan Aydınlıkevler, Demet Akbağ, Salih Bademci ve Burak Dakak gibi güçlü isimleri aynı sahnede buluşturuyor. Dar gelirli bir ailenin hikâyesini, dönemin siyasi atmosferi ve “Amerika’ya kafa tutan” bir babaannenin etrafında mizahla anlatan oyun, sonbaharda İstanbul’la sınırlı kalmayıp İzmir ve Ankara’da da seyirciyle buluşacak. Tatil dönüşünde konser programlarının arasına iyi bir tiyatro oyunu eklemek isteyenlerin değerlendirebileceği seçeneklerden.

Tarihler:

17 Eylül – Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

28 Eylül – Maximum UNIQ Hall, İstanbul

10 Ekim – Congresium Ankara, Ankara

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12. Boğaz'da Açık Hava Sineması

12. Boğaz'da Açık Hava Sineması

Yaz sezonunun belki de en keyifli organizasyonlarından olan açık havada sinema keyfi, İstanbul'u sonbaharda da henüz terk etmeye hazır değil. Sonbahara geçerken açık hava akşamlarından hemen vazgeçmek istemeyenler için sinemayı Boğaz kıyısına taşıyan harika bir program var. Four Seasons Hotel Bosphorus’un bahçesinde kurulan açık hava sineması, Eylül boyunca müzik biyografisinden aile filmlerine uzanan farklı yapımları yıldızların altında izleyiciyle buluşturuyor. Boğaz manzarasını, açık hava esintisini ve sinema keyfini aynı akşamda bir araya getiren bu etkinlik, yoğun konser takviminin arasına daha sakin bir kültür-sanat planı koymak için çok ideal.

Eylül programı:

1 Eylül – A Complete Unknown

7 Eylül – Mary Poppins: Sihirli Dadı

14 Eylül – Cars

21 Eylül – Lilo & Stitch

28 Eylül – Paddington in Peru

Yer: Four Seasons Hotel Bosphorus, İstanbul

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13. Melis İşiten ile Zaten Şov

13. Melis İşiten ile Zaten Şov

Konserlerin arasına bol kahkahalı ve biraz daha samimi bir sahne deneyimi eklemek için Melis İşiten ile Zaten Şov en doğru seçenek. Melis İşiten’in içten sunumuyla gerçekleşen program; sohbeti, mizahı, spontane anları ve her bölümde değişen özel konukları aynı sahnede buluşturarak kente dönüş yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olabilir. Seyircinin de gecenin enerjisine dahil olduğu şov, klasik stand-up formatından ziyade canlı bir sohbet programı atmosferi taşıyor. Üstelik sonbahar boyunca düzenli olarak devam edeceğinden sana en uygun günü seçmen de çok kolay!

Tarihler:

2 Eylül – Zorlu PSM touché by N Kolay, İstanbul

8 Eylül – Zorlu PSM touché by N Kolay, İstanbul

16 Eylül – Zorlu PSM touché by N Kolay, İstanbul

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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