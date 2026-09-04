Sonunda Tatil Bitti... Şehre Dönenler İçin 13 Etkinlik Önerisi

Şehre döner dönmez kendini yeniden tatilde hissettirecek bir plan arıyorsan listeye Festibağ ile başlayabiliriz. Dördüncü kez düzenlenecek festival, 12-13 Eylül’de Swissotel The Bosphorus Sultanpark ve Chalet Garden’da müzik, gastronomi ve yaratıcı atölyeleri iki günlük bir programda buluşturuyor. İlk gün Dolu Kadehi Ters Tut’un da aralarında bulunduğu isimler sahnedeyken, ikinci gün Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın, Mansur Ark, Yonca Evcimik ve Yeni Türkü gibi 90’lar ve Türkçe pop hafızasında yeri olan sanatçılar programda yer alıyor. Anadolu Hazineleri tadımından kokteyl, mum ve şişe boyama atölyelerine kadar farklı deneyimlerin de eşlik ettiği Festibağ, klasik bir konserden daha fazlasını arıyorsan seni kentte bekleyen en keyifli etkinlik olabilir.

Tarih: 12-13 Eylül 2026

Yer: Swissôtel The Bosphorus – Chalet Garden, İstanbul

Detaylara Passo üzerinden ulaşabilirsin!