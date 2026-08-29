Sonbahara Merhaba Demeden Önce Takvime Eklenmesi Gereken Kültür-Sanat Etkinlikleri
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Yazın son günlerini evde oturarak geçirmek istemiyorsan bu içerik tam sana göre! Ağustosun sonundan eylüle uzanan dönemde konser, tiyatro, müze derken birbirinden farklı etkinlikler seni bekliyor. Biz de sonbaharı karşılarken gitmen gereken etkinlikleri senin için derledik. 👇
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1. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası'nı ziyaret etmenin tam zamanı!
2. Tiyatro tutkunları için Zengin Mutfağı harika bir seçenek!
3. "Ben konser insanıyım!" diyorsan Adamlar konserini kaçırma!
4. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar...
5. Ebru Gündeş'i canlı dinlemeye ne dersin?
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6. Jehan Barbur ve Ceylan Ertem'i birlikte dinleme fırsatı!
7. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi, kulağa nasıl geliyor?
8. Binbirdirek Sarnıcı'nı keşfetmeye ne dersin?
9. Müziğin ritmini hissetmek istiyorsan, ANYMA konseri tam sana göre!
10. Tiyatroya merakı olanlar için: Gece Yarısı Kütüphanesi!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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