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Sonbahara Merhaba Demeden Önce Takvime Eklenmesi Gereken Kültür-Sanat Etkinlikleri

etiket Sonbahara Merhaba Demeden Önce Takvime Eklenmesi Gereken Kültür-Sanat Etkinlikleri

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 14:01
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Yazın son günlerini evde oturarak geçirmek istemiyorsan bu içerik tam sana göre! Ağustosun sonundan eylüle uzanan dönemde konser, tiyatro, müze derken birbirinden farklı etkinlikler seni bekliyor. Biz de sonbaharı karşılarken gitmen gereken etkinlikleri senin için derledik. 👇

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1. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası'nı ziyaret etmenin tam zamanı!

1. Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası'nı ziyaret etmenin tam zamanı!

İstanbul'da yaşayıp hala Pera Palace'ın meşhur Atatürk Müze Odası'nı görmediysen, bunu daha fazla erteleme deriz! Atatürk'ün kaldığı 101 numaralı odada kişisel eşyaları, kitapları ve döneme ait çeşitli objeler sergileniyor. Tarihe biraz daha yakından bakmak için kısa ama oldukça etkileyici bir gezi olabilir. Biletlere de şuradan bakabilirsin.

2. Tiyatro tutkunları için Zengin Mutfağı harika bir seçenek!

2. Tiyatro tutkunları için Zengin Mutfağı harika bir seçenek!

Şener Şen'i sahnede canlı izlemek, bu etkinliğe gitmek için başlıca sebeplerden biri. Zengin Mutfağı, 1970'lerin toplumsal olaylarını bir mutfakta çalışan insanların gözünden anlatırken mizahı ve dramı bir araya getiriyor. “Uzun zamandır tiyatroya gitmedim.” diyorsan, şuradan biletini alarak kendine keyifli bir akşam armağan edebilirsin.

3. "Ben konser insanıyım!" diyorsan Adamlar konserini kaçırma!

3. "Ben konser insanıyım!" diyorsan Adamlar konserini kaçırma!

Yazın son konserlerinden birine Harbiye'de tanıklık etmek istiyorsan Adamlar iyi bir seçenek. 31 Ağustos'taki konserde “Rüyalarda Buruşmuşuz”, “Acının İlacı” ve daha birçok şarkıyı binlerce kişiyle beraber söyleyebilirsin. Açık havada Adamlar dinleyip yazı uğurlamak kulağa hiç fena gelmiyor. O halde biletini hemen al!

4. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar...

4. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar...

Bülent Ortaçgil'in şarkılarını Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur ve Kalben gibi isimlerden dinlemeye ne dersin? Kadın Sesi Değmiş Şarkılar, Ortaçgil'in sevilen eserlerini farklı kadın vokallerin yorumlarıyla buluşturuyor. Sakin ama kaliteli bir müzik gecesi yaşamak istiyorsan, biletini hemen al ve 18 Eylül'deki bu konseri takvimine ekle!

5. Ebru Gündeş'i canlı dinlemeye ne dersin?

5. Ebru Gündeş'i canlı dinlemeye ne dersin?

Ebru Gündeş'in güçlü vokalini canlı dinlemek isteyenler buraya! 'Beraber Söylüyoruz' konseptinde sevilen şarkılar hep birlikte söylenecek, yani konser boyunca sadece oturup dinlemek yok! Nostaljik bir ortamda şarkılara eşlik etmek istiyorsan biletini buradan alabilirsin.

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6. Jehan Barbur ve Ceylan Ertem'i birlikte dinleme fırsatı!

6. Jehan Barbur ve Ceylan Ertem'i birlikte dinleme fırsatı!

Jehan Barbur ve Ceylan Ertem'i aynı sahnede dinlemek için zaten fazla düşünmeye gerek yok. İki güçlü kadın vokalin bir araya geldiği 'HABITAT Art Music Live', 12 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. Daha alternatif ve kendine özgü bir müzik gecesi arıyorsan takvimde yerini ayır. Biletini almak için acele et!

7. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi, kulağa nasıl geliyor?

7. Beykoz Kundura’da Bir Akşamüstü Konser Serisi, kulağa nasıl geliyor?

Beykoz Kundura'nın atmosferinde müzik dinlemek bile başlı başına güzel bir deneyim. Hissikablelvuku ise Anadolu'nun müzikal hafızasını caz ve doğaçlama dokunuşlarla buluşturuyor. Klasik konserlerden sıkıldıysan 26 Eylül'deki bu performansa bir şans verebilirsin. Biletlere göz atmak istiyorsan seni şöyle alalım.

8. Binbirdirek Sarnıcı'nı keşfetmeye ne dersin?

8. Binbirdirek Sarnıcı'nı keşfetmeye ne dersin?

İstanbul'un ortasında yüzlerce yıllık bir sarnıcın içinde dolaşmak kulağa nasıl geliyor? Binbirdirek Sarnıcı, tarihi atmosferiyle şehrin en etkileyici duraklarından biri ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. “İstanbul'u geziyorum ama hep aynı yerlere gidiyorum.” diyorsan rotayı biraz değiştirebilirsin. Biletler şurada!

9. Müziğin ritmini hissetmek istiyorsan, ANYMA konseri tam sana göre!

9. Müziğin ritmini hissetmek istiyorsan, ANYMA konseri tam sana göre!

Elektronik müzik seviyorsan Anyma'nın İstanbul konserini kaçırmak istemeyebilirsin. ÆDEN yalnızca müzikten ibaret değil; dev görseller, teknoloji ve sinematik bir sahne şovuyla tam anlamıyla görsel-işitsel bir deneyim sunuyor. 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleşecek bu etkinlik, farklı bir ortam yaşamak isteyenlere gelsin! Sen de biletini şuradan alabilirsin.

10. Tiyatroya merakı olanlar için: Gece Yarısı Kütüphanesi!

10. Tiyatroya merakı olanlar için: Gece Yarısı Kütüphanesi!

Matt Haig'in sevilen romanından uyarlanan Gece Yarısı Kütüphanesi, “Hayatım farklı olsaydı ne olurdu?” sorusunun peşine düşüyor. Nora'nın pişmanlıkları ve farklı hayat ihtimalleri üzerinden ilerleyen hikaye, özellikle kendi hayatını sorguladığın bir dönemdeysen sana ayna tutabilir. Tiyatroya gitmek için güzel bir bahane arıyorsan, biletini hemen alabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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