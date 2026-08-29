Sonbahara Merhaba Demeden Önce Takvime Eklenmesi Gereken Kültür-Sanat Etkinlikleri

İstanbul'un ortasında yüzlerce yıllık bir sarnıcın içinde dolaşmak kulağa nasıl geliyor? Binbirdirek Sarnıcı, tarihi atmosferiyle şehrin en etkileyici duraklarından biri ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. “İstanbul'u geziyorum ama hep aynı yerlere gidiyorum.” diyorsan rotayı biraz değiştirebilirsin. Biletler şurada!