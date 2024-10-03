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Sonbahar Gelmişken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Sonbahar Gelmişken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:48

Sonbahar etkisini yavaş yavaş göstermiş olsa da Billboard'da işler tam tersi! Sıkı bir yaz esintisi etkisinde kalan Billboard Hot 100, yine tanıdık yüzlerin olduğu bir liste ile karşımızda. Dinlerken içi ısınsın isteyenler Hot 100'e göz atabilir! 👇

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Listenin ilk sırasında Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" şarkısıyla karşımızda. Tam 23 haftadır listede kalabilmiş.

Post Malone ve Morgan Wallen, "I Had Some Help" şarkısıyla 19 haftadır listede ve ikinci sırada.

Sabrina Carpenter, 23 haftadır listede kalabilmiş ve listede "Espresso" ile 3.sırada bize selam veriyor. Selam Sabrina! 👋

Son zamanlarda dilimizden düşmeyen şarkılarıyla Chappell Roan, "Good Luck, Babe!" şarkısıyla dördüncü sırada. Bol şans Chappell! 🍀

"Yılın Düeti" anketimizde de yer verdiğimiz Lady Gaga ve Bruno Mars'ın "Die With A Smile" şarkısı, beşinci sırada yer edindi.

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Billie Eilish'in sadece 3 dakika 32 saniye süren ama dinleyenlerin "Bu şarkı neden üç saat sürüyor?" dediği "BIRDS OF A FEATHER" listede altıncı sırada.

Teddy Swims, "Lose Control" şarkısıyla yedinci sırada ve tam tamına 58 haftadır listede kalabilmiş. Görünüşe göre Teddy, kontrolü kaybetmeden emin adımlarla devam ediyor. 🤓

Sabrina'yı dinlemekten asla sıkılmayacağız! 😍 "Taste" şarkısı, listeye güzel bir giriş yaptı ve sekizinci sırada yer aldı.

Sabrina, "Yine ben, yine ben, yine ben!" der gibi üç şarkısıyla listede büyük yer kaplıyor! Bu sefer "Please Please Please" şarkısıyla dokuzuncu sırada bize bir selam daha verdi. N'aber Sabrina?

Kendrick Lamar, onuncu sırada "Not Like Us" ile bizleri karşılıyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

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