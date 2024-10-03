Sonbahar Gelmişken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Sonbahar etkisini yavaş yavaş göstermiş olsa da Billboard'da işler tam tersi! Sıkı bir yaz esintisi etkisinde kalan Billboard Hot 100, yine tanıdık yüzlerin olduğu bir liste ile karşımızda. Dinlerken içi ısınsın isteyenler Hot 100'e göz atabilir! 👇