Sonbahar Gelmişken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Sonbahar Gelmişken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Sonbahar etkisini yavaş yavaş göstermiş olsa da Billboard'da işler tam tersi! Sıkı bir yaz esintisi etkisinde kalan Billboard Hot 100, yine tanıdık yüzlerin olduğu bir liste ile karşımızda. Dinlerken içi ısınsın isteyenler Hot 100'e göz atabilir! 👇
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Listenin ilk sırasında Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" şarkısıyla karşımızda. Tam 23 haftadır listede kalabilmiş.
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Post Malone ve Morgan Wallen, "I Had Some Help" şarkısıyla 19 haftadır listede ve ikinci sırada.
Sabrina Carpenter, 23 haftadır listede kalabilmiş ve listede "Espresso" ile 3.sırada bize selam veriyor. Selam Sabrina! 👋
Son zamanlarda dilimizden düşmeyen şarkılarıyla Chappell Roan, "Good Luck, Babe!" şarkısıyla dördüncü sırada. Bol şans Chappell! 🍀
"Yılın Düeti" anketimizde de yer verdiğimiz Lady Gaga ve Bruno Mars'ın "Die With A Smile" şarkısı, beşinci sırada yer edindi.
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