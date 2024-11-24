Sonbahar Bitmeden: Güzün Sakinliğini İliklerinize Kadar Hissettirecek 15 Şarkı
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Sonbahar Bitmeden: Güzün Sakinliğini İliklerinize Kadar Hissettirecek 15 Şarkı
Sonbaharla vedalaşıyoruz! İyiden iyiye kış gelmeden mentalimizi toparlayacak şarkılar da bu listede:
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1. OneRepublic - I Ain't Worried
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2. Nicky You're & Dazy - Sunroof
3. Dua Lipa - Dance The Night
4. Kygo & Whitney Houston - Higher Love
5. Harry Styles - As It Was
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6. Lost Frequencies & Calum Scott - Where Are You Now
7. Mr. Probz - Waves
8. California & Snoop Dogg - Monday Justice
9. Le Boeuf - Miss California
10. Dennis Lloyd - Nevermind
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