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Sonbahar Bitmeden: Güzün Sakinliğini İliklerinize Kadar Hissettirecek 15 Şarkı

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etiket Sonbahar Bitmeden: Güzün Sakinliğini İliklerinize Kadar Hissettirecek 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 19:54

Sonbaharla vedalaşıyoruz! İyiden iyiye kış gelmeden mentalimizi toparlayacak şarkılar da bu listede:

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1. OneRepublic - I Ain't Worried

2. Nicky You're & Dazy - Sunroof

3. Dua Lipa - Dance The Night

4. Kygo & Whitney Houston - Higher Love

5. Harry Styles - As It Was

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6. Lost Frequencies & Calum Scott - Where Are You Now

7. Mr. Probz - Waves

8. California & Snoop Dogg - Monday Justice

9. Le Boeuf - Miss California

10. Dennis Lloyd - Nevermind

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11. Milky Chance - Stolen Dance

12. OMI - Cheerleader

13. Toby Rose - Wicked Dame

14. Nexeri & HORT3N - Just The Way You Are

15. Calvin Harris & Sam Smith - Promises

Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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