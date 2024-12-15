Son Durak 6'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Son Durak 6'nın Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Warner Bros.'un ikonik korku serisi Son Durak'ın 6. filmi yakında izleyiciyle buluşuyor. “Final Destination: Bloodlines' ismiyle vizyona girecek olan serinin 6. filminin yayın tarihi duyuruldu. Film 16 Mayıs 2025'te vizyona girecek.
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Başrollerini Devon Sawa ve Ali Larter'ın paylaştığı Son Durak serisinin birinci filmi 2000 yılında gösterime girmişti.
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Şu ana kadar 5 filmi yayınlanan seri bu zamana kadar yaklaşık 700 milyon dolar hasılat elde etti.
Popüler kültürün unutulmazları arasına giren Son Durak serisinin 6. filmi duyurulmuş ve büyük heyecan uyandırmıştı.
Merakla beklenen Son Durak 6 filminin 16 Mayıs 2025'te vizyona gireceği açıklandı.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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