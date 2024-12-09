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En Çok İzlenenler: 2024 Yılında Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

En Çok İzlenenler: 2024 Yılında Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.12.2024 - 15:57

2024 yılında sinema salonları seyirciyle dolup taşmadı. Dijital platformlar sayesinde evde film izlemenin kolaylığı, sinema bileti fiyatlarının artışı ve tek başına film izleme isteği bu konuda en büyük etken. Ama yine de merak ettikleri filmleri görmek için sinema salonlarını dolduranlar da oldu. Bu içerikte 2024 yılında sinema salonlarında en çok izlenen 10 Türk filmini sizler için listeledik. Sıralama Box Office Türkiye'nin verileri baz alınarak yapılmıştır. 

Herkese iyi seneler dileriz.

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1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

IMDb: 5.4

Hayri, Hayrimatör'ü bir mühendislik harikası olarak tasarlamış olmasına rağmen onu çalıştırmak için gereken güç kaynaklarını elde edememiştir. Zobi'nin desteğiyle Hayrimatör'ü aktif hale getirmeyi başarır ancak kötü adamlar icadın peşine düşerler.

Yönetmen: İsmail Fidan

2. Lohusa

2. Lohusa

IMDb: 5.3

Komedi türündeki film, doğumdan sonraki ilk 40 gün boyunca hayata ayak uydurmaya çalışan bir anne ve babanın zor ve trajikomik hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Gupse Özay, Onur Gürçay, Cihan Albayrak

3. Kolpaçino 4 4'lük

3. Kolpaçino 4 4'lük

IMDb: 2.8

Komedi türündeki film, iki rakibin eski hesaplarını halletmek için bir kumarhanede buluşmasını ve işlerin bir baskınla sekteye uğramasını konu alıyor.

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Cem Kılıç

4. 3391 Kilometre

4. 3391 Kilometre

IMDb: 4.2

Yalnız bir Türk kızı, Fransa'nın küçük bir kasabasında yaşayan bir çocukla tanışır. Birbirlerinden uzakta yaşamalarına rağmen ortak tuhaflıkları yüzünden bağ kurarlar.

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Melda Bekcan

5. Siccin 7

5. Siccin 7

IMDb: 4.2

Kemal ve ailesi, çocuk dilenci mafyasıyla anlaştıktan sonra amcasının konağına taşınır ve kızı Rüya'nın hastalığını gizler. Anne Lale'nin Alzheimer'ı paranormal olayları tetikler.

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Serkan Atar, Tuğba Begde, Funda Eskioğlu

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6. Kral Şakir: Devler Uyandı

6. Kral Şakir: Devler Uyandı

IMDb: 5.3

Film, kötü bir savaşçının Harun'un içine girip teknolojik orduyla dünyayı ele geçirmeye çalışmasını ve Şakir'le ailesinin bunu engellemek için bir maceraya atılmasını konu alıyor.

Yönetmenler: Haluk Can Dizdaroğlu, Berk Tokay

Oyuncular: Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan

7. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)

7. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)

IMDb: 9

Film, 1915'te Gelibolu'da kendini kanıtlayan Mustafa Kemal'in doğu cephesinde Ruslara ve Suriye'de İngilizlere karşı büyük savaşlara girmesini, ardından 1. Dünya Savaşı'nda yenilgisiz tek Osmanlı subayı olarak yolculuğuna devam etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bertan Asllani

8. İllegal Hayatlar: Meclis

8. İllegal Hayatlar: Meclis

IMDb: 6.8

Mahsun, Şahin ve Mehmet kumar dünyasında kendilerini bir aldatmaca ağında bulurlar. Sahte siyasi partilerinin parlamentoya girmesi, onları kişisel çıkarları için yüzünden absürt bir duruma düşürür.

Yönetmen: Cenk Çelik

Oyuncular: Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman

9. Mutluyuz

9. Mutluyuz

IMDb: 4.4

Evliliğinde sorunlar yaşayan Ferhat, eşi Aslı'yı çift terapisi sunulan bir otele götürür. Burada düzenlenen oyunlarda diğer çiftlerle yarışan çift dertlerini unutur.

Yönetmen: İbrahim Büyükak

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Başak Parlak

10. Kardeş Takımı

10. Kardeş Takımı

IMDb: 3.5

Film, dört kardeşin anne babalarının ajan olduğunu öğrendikten sonra başlarına gelen maceraları konu alıyor.

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: Çağan Efe Ak, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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