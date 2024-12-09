En Çok İzlenenler: 2024 Yılında Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri

2024 yılında sinema salonları seyirciyle dolup taşmadı. Dijital platformlar sayesinde evde film izlemenin kolaylığı, sinema bileti fiyatlarının artışı ve tek başına film izleme isteği bu konuda en büyük etken. Ama yine de merak ettikleri filmleri görmek için sinema salonlarını dolduranlar da oldu. Bu içerikte 2024 yılında sinema salonlarında en çok izlenen 10 Türk filmini sizler için listeledik. Sıralama Box Office Türkiye'nin verileri baz alınarak yapılmıştır.

Herkese iyi seneler dileriz.