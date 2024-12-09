En Çok İzlenenler: 2024 Yılında Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri
En Çok İzlenenler: 2024 Yılında Sinema Salonlarını Adeta Dolup Taşıran Türk Filmleri
2024 yılında sinema salonları seyirciyle dolup taşmadı. Dijital platformlar sayesinde evde film izlemenin kolaylığı, sinema bileti fiyatlarının artışı ve tek başına film izleme isteği bu konuda en büyük etken. Ama yine de merak ettikleri filmleri görmek için sinema salonlarını dolduranlar da oldu. Bu içerikte 2024 yılında sinema salonlarında en çok izlenen 10 Türk filmini sizler için listeledik. Sıralama Box Office Türkiye'nin verileri baz alınarak yapılmıştır.
Herkese iyi seneler dileriz.
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1. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
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2. Lohusa
3. Kolpaçino 4 4'lük
4. 3391 Kilometre
5. Siccin 7
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6. Kral Şakir: Devler Uyandı
7. Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)
8. İllegal Hayatlar: Meclis
9. Mutluyuz
10. Kardeş Takımı
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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