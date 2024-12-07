Hepsi 90 Dakikanın Altında! Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Birbirinden Harika Film Önerileri
Hepsi 90 Dakikanın Altında! Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Birbirinden Harika Film Önerileri
Merhabalar. İşte yine bir film listesiyle karşınızdayız. Günün yoğunluğundan film izlemeye vakit bulamıyorsanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte her biri 90 dakikadan az birbirinden harika filmleri sizler için listeledik. Komediden tutun da aksiyona kadar her türden filmleri burada bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.
Not: Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek!
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1. A Real Pain (2024)
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2. Lilo & Stitch (2002)
3. Airplane! (1980)
4. The Nightmare Before Christmas (1993)
5. Palm Springs (2020)
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6. Watchmen: Chapter I (2024)
7. What We Do in the Shadows (2014)
8. Best in Show (2000)
9. Flipped (2010)
10. Fallen Leaves (2023)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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