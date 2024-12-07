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Hepsi 90 Dakikanın Altında! Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Birbirinden Harika Film Önerileri

Hepsi 90 Dakikanın Altında! Film İzlemek İçin Zamanı Az Olanlara Birbirinden Harika Film Önerileri

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.12.2024 - 18:01

Merhabalar. İşte yine bir film listesiyle karşınızdayız. Günün yoğunluğundan film izlemeye vakit bulamıyorsanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte her biri 90 dakikadan az birbirinden harika filmleri sizler için listeledik. Komediden tutun da aksiyona kadar her türden filmleri burada bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

Not: Hepsinin IMDb puanı 7'den yüksek!

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1. A Real Pain (2024)

1. A Real Pain (2024)

IMDb: 7.6

Birbiriyle anlaşamayan kuzenler, sevgili büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da bir tur için yeniden bir araya gelirler. Maceraları, gerginlikleri aile geçmişlerinin arka planında yeniden yüzeye çıktığında farklı bir hal alır.

Yönetmen: Jesse Eisenberg

Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Olha Bosova

2. Lilo & Stitch (2002)

2. Lilo & Stitch (2002)

IMDb: 7.3

Genç ve ebeveyni olmayan bir kız, barınaktan bir 'köpek' evlat edinir. Bunun Dünya'ya sığınan ve yaratıcısından saklanan tehlikeli bir bilimsel deney olduğundan tamamen habersizdir.

Yönetmenler: Dean DeBlois, Chris Sanders

Oyuncular: Daveigh Chase, Chris Sanders, Tia Carrere

3. Airplane! (1980)

3. Airplane! (1980)

IMDb: 7.7

Mürettebat gıda zehirlenmesinden hastalandıktan sonra, nevrotik eski bir savaş pilotu yolcularla dolu ticari bir uçağı güvenli bir şekilde indirmek zorundadır.

Yönetmenler: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker

Oyuncular: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen

4. The Nightmare Before Christmas (1993)

4. The Nightmare Before Christmas (1993)

IMDb: 7.9

Cadılar Bayramı Kasabası'nın kralı Jack Skellington, Noel Kasabası'nı keşfeder, ancak Noel'i evine getirme girişimleri kasabada karmaşaya neden olur.

Yönetmen: Henry Selick

Oyuncular: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

5. Palm Springs (2020)

5. Palm Springs (2020)

IMDb: 7.4

Nyles ve Sarah kendilerini bir zaman döngüsünde sıkışmış ve aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulurlar. Zamanla birbirlerine çekilirler ancak bazı ifşalar filizlenen aşklarını tehdit eder.

Yönetmen: Max Barbakow

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

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6. Watchmen: Chapter I (2024)

6. Watchmen: Chapter I (2024)

IMDb: 7

1985'te yılında hükümet tarafından desteklenen bir süper kahramanın öldürülmesi, kanun kaçağı meslektaşlarını emeklilikten caydırır. Onları kişisel hayatlarını ve dünyayı altüst etmekle tehdit eden bir gizemin içine çeker.

Yönetmen: Brandon Vietti

Oyuncular: Troy Baker, Adrienne Barbeau, Corey Burton

7. What We Do in the Shadows (2014)

7. What We Do in the Shadows (2014)

IMDb: 7.6

Viago, Deacon ve Vladislav, kira ödemek, ev işlerini takip etmek, gece kulüplerine girmeye çalışmak ve ev arkadaşlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıkların üstesinden gelmek gibi modern hayatın sıradan yönleriyle mücadele eden vampirlerdir.

Yönetmenler: Jemaine Clement, Taika Waititi

Oyuncular: Jemaine Clement, Taika Waititi, Cori Gonzalez-Macuer

8. Best in Show (2000)

8. Best in Show (2000)

IMDb: 7.5

Film, köpek şovlarının son derece rekabetçi ve acımasız dünyasını, acımasız köpek sahiplerinden oluşan bir grubun gözünden anlatıyor.

Yönetmen: Christopher Guest

Oyuncular: Fred Willard, Eugene Levy, Catherine O'Hara

9. Flipped (2010)

9. Flipped (2010)

IMDb: 7.7

Juli, Bryce ile ikinci sınıfta tanıştığında bunun gerçek aşk olduğunu anlar. Bryce'ı da ikna etmeye çalışarak geçirdiği altı yılın ardından pes etmeye hazırdır. Ta ki Bryce yeniden düşünmeye başlayana kadar...

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Rebecca De Mornay

10. Fallen Leaves (2023)

10. Fallen Leaves (2023)

IMDb: 7.3

Günümüz Helsinki'sinde, aşkı arayan iki yalnız ruh bir karaoke barda tesadüfen tanışır. Ancak mutluluğa giden yolları engellerle doludur. Bunlar kayıp telefon numaralarından yanlış adreslere, alkolizme ve sevimli bir sokak köpeğine kadar uzar gider.

Yönetmen: Aki Kaurismäki

Oyuncular: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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