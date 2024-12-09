Tek Solukta Bitirdiğimiz 2024'te Netflix'te Yayınlanan Birbirinden Güzel 14 Mini Dizi
Tek Solukta Bitirdiğimiz 2024'te Netflix'te Yayınlanan Birbirinden Güzel 14 Mini Dizi
Bir diziye uzun yıllar harcamak istemeyenler için en iyi alternatif mini diziler. Tek solukta bitirip heyecanı dorukta yaşamak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek olan mini diziler son yıllarda oldukça revaçta. Netflix'in zengin kütüphanesi de izleyiciye büyük bir imkan sağlıyor. 2024 yapımı pek çok mini dizi Netflix Türkiye'de yer aldı ve büyük bir ilgiyle izlendi.
Bakalım bu yıl hangi mini dizileri tek solukta bitirmişiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Griselda (IMDb: 7.2)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Boy Swallows Universe (IMDb: 7.9)
3. 3 Body Problem (IMDb: 7.5)
4. Secuestro del vuelo 601 (IMDb: 6.7)
5. Baby Reindeer (IMDb: 7.7)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Jimenshitachi (IMDb: 7.3)
7. Ripley (IMDb: 8.1)
8. The Brothers Sun (IMDb: 7.6)
9. Supacell (IMDb: 7.0)
10. Dead Boy Detectives (IMDb: 7.5)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kaos (IMDb: 7.4)
12. Monsters (7.8)
13. Envidiosa (IMDb: 7.0)
14. Mr. Peullangkeuton (IMDb: 8.1)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın