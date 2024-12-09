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Tek Solukta Bitirdiğimiz 2024'te Netflix'te Yayınlanan Birbirinden Güzel 14 Mini Dizi

Tek Solukta Bitirdiğimiz 2024'te Netflix'te Yayınlanan Birbirinden Güzel 14 Mini Dizi

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.12.2024 - 17:01

Bir diziye uzun yıllar harcamak istemeyenler için en iyi alternatif mini diziler. Tek solukta bitirip heyecanı dorukta yaşamak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek olan mini diziler son yıllarda oldukça revaçta. Netflix'in zengin kütüphanesi de izleyiciye büyük bir imkan sağlıyor. 2024 yapımı pek çok mini dizi Netflix Türkiye'de yer aldı ve büyük bir ilgiyle izlendi.

Bakalım bu yıl hangi mini dizileri tek solukta bitirmişiz?

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1. Griselda (IMDb: 7.2)

1. Griselda (IMDb: 7.2)

Dizide Kolombiyalı kartellerin kadın baronu olarak bilinen Medellín Karteli'ne bağlı Miami Karteli'nin patroniçesi Griselda Blanco'nun hayatı anlatılıyor.

2. Boy Swallows Universe (IMDb: 7.9)

2. Boy Swallows Universe (IMDb: 7.9)

Dizide annesi hapiste, babası ortalıkta olmayan ve üvey babası da yasaklı madde satıcılığı12 yaşındaki Eli Bell'in ailesini bir arada tutmak için elinden gelenin en iyisini yapma hikayesi anlatılıyor.

3. 3 Body Problem (IMDb: 7.5)

3. 3 Body Problem (IMDb: 7.5)

Dizide yıkımın eşiğindeki bir uzaylı uygarlığı dünyayı işgal etmeyi planlıyor. Bu sırada dünyada bu üstün varlıkları ağırlamayı planlayanlar ve işgale karşı savaşmayı planlayanlar olarak farklı kamplar oluşmaya başlıyor.

4. Secuestro del vuelo 601 (IMDb: 6.7)

4. Secuestro del vuelo 601 (IMDb: 6.7)

Dizide iki silahlı devrimcinin, Kolombiya hükümetinin 50 siyasi mahkumu serbest bırakıp onlara yüklü bir fidye ödemediği takdirde 601 sefer sayılı uçağı kaçırıp havaya uçurmakla tehdit etmesi temelde konu olarak alınıyor.

5. Baby Reindeer (IMDb: 7.7)

5. Baby Reindeer (IMDb: 7.7)

Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide Donny Dunn'un çalıştığı bara gelen Martha'ya çay ikram etmesiyle tepetaklak olan hayatının beş yıllık kısmı anlatılıyor.

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6. Jimenshitachi (IMDb: 7.3)

6. Jimenshitachi (IMDb: 7.3)

Dizide 10 milyar yenlik büyük bir emlak dolandırıcılığının peşinde koşan bir grup dolandırıcının hikâyesi anlatılıyor.

7. Ripley (IMDb: 8.1)

7. Ripley (IMDb: 8.1)

Basit bir dolandırıcı olan Tom Ripley'nin bir seri katile dönüşme hikayesi anlatılıyor.

8. The Brothers Sun (IMDb: 7.6)

8. The Brothers Sun (IMDb: 7.6)

Acımasız bir katil olarak tanınan Charles Sun, babası gizemli bir suikaste kurban gidince annesini ve küçük erkek kardeşini korumak için Los Angeles'a kaçmak zorunda kalıyor.

9. Supacell (IMDb: 7.0)

9. Supacell (IMDb: 7.0)

Dizide beklenmedik bir şekilde süper güçlere sahip olan beş sıradan insanın hikayesi konu ediliyor.

10. Dead Boy Detectives (IMDb: 7.5)

10. Dead Boy Detectives (IMDb: 7.5)

Dizide iki genç hayalet bir medyumla birlikte çalışarak doğaüstü müşterileri için gizemli vakaları çözüyor.

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11. Kaos (IMDb: 7.4)

11. Kaos (IMDb: 7.4)

Dizide üç insan bir kehanet ve birbirlerine bağlarını keşfederken, Yunan ve Roma mitolojisinin tanrılarıyla başa çıkma hikayeleri anlatılıyor.

12. Monsters (7.8)

12. Monsters (7.8)

Dizide 20 Ağustos 1989 tarihinde ebeveynlerini öldüren Menendez kardeşlerin hikâyesi ele alınıyor.

13. Envidiosa (IMDb: 7.0)

13. Envidiosa (IMDb: 7.0)

Arkadaşlarının kendisinden önce evlenmeye başladığını gören Victoria, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşına bir ültimatom veriyor ve bu da duygusal bir krize yol açıyor.

14. Mr. Peullangkeuton (IMDb: 8.1)

14. Mr. Peullangkeuton (IMDb: 8.1)

Mutlu olma ihtimali düşük bir adam ve mutsuz bir gelin adayı olan eski sevgilisinin adamın hayatının son yolculuğunda birbirlerine eşlik etmek zorunda kalması ele alınıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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