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Prens Ekibi Yine Yaptı Yapacağını: Altın Kelebek Konuşmasında Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Kahkahalara Boğdu

Prens Ekibi Yine Yaptı Yapacağını: Altın Kelebek Konuşmasında Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Kahkahalara Boğdu

Prens Dizisi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.12.2024 - 14:22

Pantene Altın Kelebek'te ödülü hak eden yapımlardan biri daha ekipçe sahnedeydi. En İyi Komedi Dizisi dalında ödül alan Prens sevenlerinden alkış topladı. Ancak sahneye çıkan Prens oyuncuları yine yaptı yapacağını. Giray Altınok ve özel hayatta da görüştüklerini bildiğimiz samimi arkadaşı Kerem Özdoğan geceye damga vurdu. İkili yan yana gelince törende kahkaha tufanı yarattı. O anlar sosyal medyada kullanıcılardan tam not aldı.

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Bu yıl belki de bizi en çok güldüren proje Prens dizisi olmuştur. Oyuncular haklı gururlarıyla Pantene Altın Kelebek'te ödül aldılar.

Bu yıl belki de bizi en çok güldüren proje Prens dizisi olmuştur. Oyuncular haklı gururlarıyla Pantene Altın Kelebek'te ödül aldılar.

En İyi Komedi Dizisi dalında ödül alan Prens, seyircilerden büyük alkış toplarken ekip sahnede yerini aldı.

En İyi Komedi Dizisi dalında ödül alan Prens, seyircilerden büyük alkış toplarken ekip sahnede yerini aldı.

Konuşma yapması için biraz önce de "Yılın En iyi Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü almış olan Giray Altınok mikrofonu aldı.

Konuşma yapması için biraz önce de "Yılın En iyi Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü almış olan Giray Altınok mikrofonu aldı.

Ancak özel hayatlarında da samimi bir dostluğu olduğunu bildiğimiz, Prens dizisinde de birlikte rol aldığı arkadaşı Kerem Özdoğan'ı da davet edince kahkaha tufanı yarattılar.

Ancak özel hayatlarında da samimi bir dostluğu olduğunu bildiğimiz, Prens dizisinde de birlikte rol aldığı arkadaşı Kerem Özdoğan'ı da davet edince kahkaha tufanı yarattılar.

Yan yana gelmeleri yüzümüzü güldürmeye yetti ama onlar esprileri de art arda sıraladılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Galiba rol yapmıyorlarmış!" yorumları yaptılar.

Yan yana gelmeleri yüzümüzü güldürmeye yetti ama onlar esprileri de art arda sıraladılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Galiba rol yapmıyorlarmış!" yorumları yaptılar.
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İşte o anlar ve kullanıcılardan gelen yorumlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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