Prens Ekibi Yine Yaptı Yapacağını: Altın Kelebek Konuşmasında Giray Altınok ve Kerem Özdoğan Kahkahalara Boğdu

Pantene Altın Kelebek'te ödülü hak eden yapımlardan biri daha ekipçe sahnedeydi. En İyi Komedi Dizisi dalında ödül alan Prens sevenlerinden alkış topladı. Ancak sahneye çıkan Prens oyuncuları yine yaptı yapacağını. Giray Altınok ve özel hayatta da görüştüklerini bildiğimiz samimi arkadaşı Kerem Özdoğan geceye damga vurdu. İkili yan yana gelince törende kahkaha tufanı yarattı. O anlar sosyal medyada kullanıcılardan tam not aldı.