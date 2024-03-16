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Son Dönemin Parlayan Yıldızı Mert Demir'in Seslendirdiği En İyi 13 Şarkı

etiket Son Dönemin Parlayan Yıldızı Mert Demir'in Seslendirdiği En İyi 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 22:20

Mert Demir deyince akan sular durur bizde! Sizler için en iyi şarkılarından oluşan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!

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1. Mert Demir - Ben Sende Tutuklu Kaldım

2. Mert Demir - Hep Sonradan

3. Mert Demir - Bırak Beni

4. Mert Demir & Ahmet Ali Arslan - Karakış

5. Mert Demir - Herkesin Kafa Gidik

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6. Mert Demir ft. Mabel Matiz - Antidepresan

7. Mert Demir - Gözlerime Bak

8. Mert Demir - İkimize Birden

9. Mert Demir - Sadece

10. Mert Demir - Ama Dön Desem

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11. Mert Demir - Cehennemin Dibi

12. Mert Demir - Ateşe Düştüm

13. Göksel ft. Mert Demir - Depresyondayım

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