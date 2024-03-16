Son Dönemin Parlayan Yıldızı Mert Demir'in Seslendirdiği En İyi 13 Şarkı
Son Dönemin Parlayan Yıldızı Mert Demir'in Seslendirdiği En İyi 13 Şarkı
Mert Demir deyince akan sular durur bizde! Sizler için en iyi şarkılarından oluşan bir liste hazırladık, iyi dinlemeler!
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1. Mert Demir - Ben Sende Tutuklu Kaldım
2. Mert Demir - Hep Sonradan
3. Mert Demir - Bırak Beni
4. Mert Demir & Ahmet Ali Arslan - Karakış
5. Mert Demir - Herkesin Kafa Gidik
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6. Mert Demir ft. Mabel Matiz - Antidepresan
7. Mert Demir - Gözlerime Bak
8. Mert Demir - İkimize Birden
9. Mert Demir - Sadece
10. Mert Demir - Ama Dön Desem
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11. Mert Demir - Cehennemin Dibi
12. Mert Demir - Ateşe Düştüm
13. Göksel ft. Mert Demir - Depresyondayım
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