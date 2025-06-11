Son Dakika… Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tutukluluğa Devam Kararı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmış ve 142 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.
Bugün görelen davanın ilk duruşmasında Ümit Özdağ için tutukluluk haline devam kararı çıktı.
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Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da yaptığı konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.
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Savcı tutukluğun devamını istedi.
Ümit Özdağ’ın mahkeme salonundaki görüntüsü 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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