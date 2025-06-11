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Son Dakika… Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tutukluluğa Devam Kararı

Son Dakika… Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin Tutukluluğa Devam Kararı

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2025 - 16:39

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmış ve 142 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Bugün görelen davanın ilk duruşmasında Ümit Özdağ için tutukluluk haline devam kararı çıktı. 

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Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da yaptığı konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da yaptığı konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmıştı.

Sonrasında İstanbul’a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ, bugün ise tutuklu bulunduğu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' davasından hakim karşısına çıktı.

Savcı tutukluğun devamını istedi.

Savcı tutukluğun devamını istedi.

142 sonra hakim karşısında çıkan Ümit Özdağ hakkında savcılık, tutukluluğun devam etmesi yönünde görüş bildirdi. Savcılık ayrıca Ümit Özdağ için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme davayı 17 Haziran'a erteledi. Ümit Özdağ tutuklu kalmaya devam edecek.

Ümit Özdağ’ın mahkeme salonundaki görüntüsü 👇

Ümit Özdağ’ın mahkeme salonundaki görüntüsü 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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