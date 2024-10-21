Somer Şef'in Restoranındaki Kişi Başı Ücretten Aleyna'nın Doktor İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Somer Şef'in Restoranındaki Kişi Başı Ücretten Aleyna'nın Doktor İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
21 Ekim Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, ekranların en sevilen ve beğenilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Burak Özçivit'le evliliğinin ardından 2 çocuk sahibi olan güzel oyuncu, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Evcen'in paylaşımı "Ekranlara mı dönüyor?" diye düşündürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Survivor'la hayatımıza giren ve daha sonra şarkıcılığa soyunan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşi Cansu'nun engeliyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3. Televizyon tarihinin en efsane programlarından biri olan Popstar Alaturka'ya damga vuran Özlem Güneş, programa katıldığında henüz 19 yaşındaydı. O dönemde tesettür giymediği için eleştirilen yarışmacı, yıllar sonra tesettürlü haliyle karşımıza çıkmıştı. Instagram hesabında yaklaşık 1 milyon takipçisi olan Özlem Güneş, takipçilerine tesettürden çıktığını açıkladı.
4. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde oynadığı Yalı Çapkını'nda ortaya çıkan çekim hataları görenleri şoke etti. Gelen yorumlar "Ne diyeceğimizi bilemedik!" şeklinde oldu.
5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından açıklama yaptı. Yayıncıları şimdiden uyardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Vural Çelik'e veda yazısı nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Gülse Birsel'e, Songül Karlı ile birlikte sundukları programla ekranların yüzü haline gelen Uğur Arslan gönderme yaptı.
7. Yeni sezona iyi bir giriş yapsa da reytinglere tutunamayan NOW TV dizisinden final kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevenlerini üzen dizinin bu hafta final yapması bekleniyor.
8. Babalarını yeni evlendiği eşinin öldürdüğünü iddia eden çocukları şüpheli ölümün aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Bugün stüdyoda taraflar yüzleşirken yaşlı adamın eşinin kızı iddialar için "Burada tiyatro çevriliyor." deyince Müge Anlı sinirlendi.
9. MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Hülya Avşar'a konuk oldu. Somer Şef, "Asgari ücretli mekanımda yemek yiyemez." açıklaması ile dikkat çekmişti. İstanbul'daki restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı.
10. Haftalardır Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer'in eşi Seyfi geçtiğimiz hafta oğlunun yaşadığından şüphelenen Müge Anlı'ya "Ben aslında oğlumla görüşüyorum. Size yalan söyledim. Pazartesi günü getireceğim." demişti. Ancak intihara kalkışan adam hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. MasrerChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar arasında sempatikliği ile dikkat çeken Nevzat elendi. Vedasının ardından sosyal medyadan ilk paylaşım geldi.
Cüneyd'in yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı Kızıl Goncalar'a Cüneyd ve Zeynep arasında geçen sahne damga vurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın