MasterChef'te Eşinin Hakan'ı Tehdit Ettiği İddialarından Sonra Nigar Sessiz Kalmadı!
MasterChef'te Eşinin Hakan'ı Tehdit Ettiği İddialarından Sonra Nigar Sessiz Kalmadı!
MasterChef Türkiye'de Nigar'ın eşinin dokunulmazlık alıp Nigar'ı potaya sokan Hakan'a tehdit mesajı attığı iddia edilmişti. Nigar'dan atılan tehdit mesajıyla ilgili açıklama gecikmedi!
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MasterChef Türkiye'de son yılların en büyük skandallarından birinin yaşandığı iddia edildi.
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Yarışmanın başından bu yana pek de iyi anlaşamayan Hakan ve Nigar arasında ipler iyice gerildi. Dokunulmazlık alan Hakan'ın Nigar'ı potaya sokmasıyla kopma noktasına geldi bile diyebiliriz hatta.
Programdaki gerilim yetmezmiş gibi izleyici tarafından linçlenen Hakan, bunun üstüne bir de Nigar'ın eşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı!
Nigar'ı potaya atma sebebinin "kendisini tehdit ettirmesi" olduğunu söyleyen Hakan, Nigar'a karşı tutumunun bu sebeple şekillendiğini söyledi.
Nigar ise eşinin Hakan'a gönderdiği ve Hakan'ın tehdit olarak algıladığı mesajın bu olduğunu belirtti.
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Ailesinden kimsenin Hakan ile iletişime geçmediğini dile getiren Nigar, "Ortaya iftira atıp kaçmalarından bıktık artık. Kimsenin karısını kızını ekran başında küçük düşürerek sessiz kalmalarını bekleyemezsin." dedi.
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